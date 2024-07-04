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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розпродають предмети розкоші на тлі чуток про розлучення

4 липня 2024 13:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розпродають предмети розкоші на тлі чуток про розлучення
Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська Дженніфер Лопес і чоловік Бен Аффлек розпродають твори мистецтва зі свого особняка вартістю 60 мільйонів доларів у Бел-Ейрі, Каліфорнія. Минулого місяця будинок був виставлений за 65 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Деякі з дорогих речей у двоповерховій будівлі з 12 спальнямиі, як картини та "інші предмети", були розпродані колекціонерам на початку червня.

 

Акторка Дженніфер Лопес в маєтку
Акторка Дженніфер Лопес в маєтку. Фото: instagram.com/jlo/ 

 

Аффлек забрав останні речі з помешкання, коли Дженніфер минулого місяця відпочивала в Італії. Зірки більше не живуть разом; вона живе в їхньому особняку в Бель-Ейрі, штат Каліфорнія, вартістю 60 мільйонів доларів, а він живе в орендованій квартирі за 100 тисяч доларів на місяць, розташованій неподалік від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Аффлек і Гарнер мають трьох дітей: Вайолет, 18 років, Серафіну, 15 років, і Семюела, 12 років. Будинок може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами. Він був "нещодавно перебудований і розширений" і містить гараж на 12 машин і паркінг на 80. Є також "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус та будиночок для гостей та охорони.

Завдяки критому спортивному комплексу Дженніфер має у своєму розпорядженні повний тренажерний зал, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг. Також є спортивний лаунж і бар.

TMZ повідомляє, що тут також є перукарня та манікюрний салон, домашній кінотеатр, винний льох, віскі-лаунж, а також сауна та масажні кабінети. На територію є два приватні входи з воротами.

Нагадаємо, зірковий друг попереджав Бена Аффлека про розлучення із Лопес. А раніше ми писали, хто допомагає Бену Аффлеку рятувати шлюб.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек Зіркове розлучення закордонні зірки

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