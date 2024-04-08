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"Бетмен" Крістіан Бейл шокував моторошним перевтіленням у Франкенштейна

8 квітня 2024 13:18
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Бетмен" Крістіан Бейл шокував моторошним перевтіленням у Франкенштейна
Актор Крістіан Бейл. Фото: instagram.com/filmthusiast/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Крістіан Бейл шокував трансформацією для ролі Франкенштейна. Зірку "Бетмена" не впізнати на приголомшливих кадрах з нового фільму "Наречена".

Про це пише Daily Mail.

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50-річний актор, лауреат "Оскара", на фото має криваві шви на лобі та грудях, а також шрами на обличчі. Також демонструє татуйовані груди у відкритій сорочці.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Режисером фільму стане Меггі Джилленхол, яка поділилася знімками. Бейл зіграє разом із номінанткою на "Оскар" Джессі Баклі, яка продемонструвала свій готичний образ у ролі Нареченої з платиново-світлою перукою та розмазаною чорною помадою.

Аннет Бенінг, Пенелопа Крус і чоловік Джилленхол Пітер Сарсгаард також зіграють головні ролі.

Цей фільм відзначає возз’єднання Бейла та Джилленхол, які разом зіграли у фільмі про Бетмена "Темний лицар" 2008 року.

Вважається, що виробництво розпочнеться найближчим часом, і Бейл згадав, що він позбувся волосся заради цієї ролі.

 

Раніше Крістіан схуд, щоб зіграти у фільмі "Машиніст" 2004 року. Йому також довелося знову набрати вагу, щоб знятися у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а також схуднути, щоб зіграти у фільмі "Боєць" 2010 року.

Нещодавно Бейл озвучив героя японського мультфільму "Хлопчик і чапля", який отримав "Оскар". Він також зіграє головну роль у фільмі "Церква небезпечного життя", заснованому на реальній історії Джона Лі Бішопа, пастора, який продав наркотики для мексиканського картелю. Зрештою його спіймали на кордоні в 2017 році та визнали винним, засудивши до п’яти років ув’язнення в 2018 році, хоча він відсидів лише три і був звільнений у 2021 році.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес змінила кардинально імідж. А зірка "Малефісенти" позбулася довгого волосся.

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