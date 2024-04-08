"Бэтмен" Кристиан Бэйл шокировал жутким перевоплощением во Франкенштейна
Актер Кристиан Бэйл шокировал трансформацией для роли Франкенштейна. Звезду "Бэтмена" не узнать на ошеломляющих кадрах из нового фильма "Невеста".
Об этом пишет Daily Mail.
Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости для роли монстра
50-летний актер, лауреат "Оскара", на фото имеет кровавые швы на лбу и груди, а также шрамы на лице. Также демонстрирует татуированную грудь в открытой рубашке.
Режиссером фильма станет Мэгги Джилленхол, поделившаяся снимками. Бейл сыграет вместе с номинанткой на "Оскар" Джесси Бакли, продемонстрировавшей свой готический образ в роли Невесты с платиново-светлым париком и размазанной черной помадой.
Аннет Беннинг, Пенелопа Крус и супруг Джилленхол Питер Сарсгаард также сыграют главные роли.
Этот фильм отмечает воссоединение Бейла и Джилленхол, которые вместе сыграли в фильме о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года.
Считается, что производство начнется в ближайшее время, и Бэйл даже лишился волос ради этой роли.
Ранее Кристиан похудел, чтобы сыграть в фильме "Машинист" в 2004 году. Ему пришлось снова набрать вес, чтобы сняться в фильме "Бэтмен: Начало" 2005 года, а также похудеть, чтобы сыграть в фильме "Боец" 2010 года.
Недавно Бэйл озвучил героя японского мультфильма "Мальчик и цапля", получившего "Оскар". Он также сыграет главную роль в фильме "Церковь опасной жизни", основанном на реальной истории Джона Ли Бишопа, пастора, продавшего наркотики для мексиканского картеля. В конце концов, его поймали на границе в 2017 году и признали виновным, приговорив к пяти годам заключения в 2018 году, хотя он отсидел только три и был освобожден в 2021 году.
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