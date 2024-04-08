"Бэтмен" Кристиан Бэйл шокировал жутким перевоплощением во Франкенштейна

Актер Кристиан Бэйл. Фото: instagram.com/filmthusiast/

Актер Кристиан Бэйл шокировал трансформацией для роли Франкенштейна. Звезду "Бэтмена" не узнать на ошеломляющих кадрах из нового фильма "Невеста".

Об этом пишет Daily Mail.

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50-летний актер, лауреат "Оскара", на фото имеет кровавые швы на лбу и груди, а также шрамы на лице. Также демонстрирует татуированную грудь в открытой рубашке.

Режиссером фильма станет Мэгги Джилленхол, поделившаяся снимками. Бейл сыграет вместе с номинанткой на "Оскар" Джесси Бакли, продемонстрировавшей свой готический образ в роли Невесты с платиново-светлым париком и размазанной черной помадой.

Аннет Беннинг, Пенелопа Крус и супруг Джилленхол Питер Сарсгаард также сыграют главные роли.

Этот фильм отмечает воссоединение Бейла и Джилленхол, которые вместе сыграли в фильме о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года.

Считается, что производство начнется в ближайшее время, и Бэйл даже лишился волос ради этой роли.

Ранее Кристиан похудел, чтобы сыграть в фильме "Машинист" в 2004 году. Ему пришлось снова набрать вес, чтобы сняться в фильме "Бэтмен: Начало" 2005 года, а также похудеть, чтобы сыграть в фильме "Боец" 2010 года.

Недавно Бэйл озвучил героя японского мультфильма "Мальчик и цапля", получившего "Оскар". Он также сыграет главную роль в фильме "Церковь опасной жизни", основанном на реальной истории Джона Ли Бишопа, пастора, продавшего наркотики для мексиканского картеля. В конце концов, его поймали на границе в 2017 году и признали виновным, приговорив к пяти годам заключения в 2018 году, хотя он отсидел только три и был освобожден в 2021 году.

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