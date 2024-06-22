Без Діани — принц Чарльз поділився дитячим фото принца Вільяма

Принц Вільям. Фото: Reuters

Королівська родина привітала принца Уельського з днем ​​народження ніжним знімком. Чоловіку Кейт Міддлтон виповнилося 42 роки.

Про це пише Daily Mail.

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Принцу Вільяму виповнилося 42 роки

На фото молодий Вільям зображений на чарівному чорно-білому знімку зі своїм батьком, королем Чарльзом. Мами Вільяма, принцеси Діани, на фото не було.

Молодий король Чарльз з принцом Вільямом. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

"Вітаю принца Уельського з днем ​​народження!" — прокоментував король Чарльз світлину.

Принц Вільям із Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Спадкоємець престолу зіткнувся з важкими часами цього року: як у його дружини, принцеси Уельської, так і у батька, короля, діагностували рак.

Кореспондент Daily Mail Річард Іден написав, що друг принца сказав йому: "Коли старші члени сім’ї підуть на пенсію, Його Королівська Високість не запрошуватиме нікого стати членами королівської сім’ї. Залишається побачити, чи захоче він навіть, щоб двоє його молодших дітей стали членами королівської сім’ї".

Принц Вільям із Кейт Міддлтон, дітьми, батьком та королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Десятирічний принц Джордж — майбутній король, але дев’ятирічна Шарлотта, четверта в черзі, і шестирічний Луї — запасні на роль спадкоємця, тому не очікується, що вони коли-небудь стануть монархом.

Принц Вільям із Кейт Міддлтон, дітьми, батьком та королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Дружина принца Вільяма Кейт ненадовго повернулася до публіки на Trooping the Color. Кейт розповіла, як у неї були хороші та погані дні, і у неї попереду ще кілька місяців хімієтерапії.

Принц Вільям із Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Уельський Вільям Артур Філіп Луї народився другим у черзі на трон у лікарні Святої Марії, Паддінгтон, о 21:03 21 червня 1982 року і був первістком тодішнього принца та принцеси Уельської.

У віці лише дев’яти місяців він супроводжував своїх батьків під час шеститижневого офіційного візиту до Австралії та Нової Зеландії, що було порушенням традицій, адже діти королівської родини зазвичай залишалися вдома на піклування нянь.

Його мати Діана, яка розлучилася з тодішнім принцом Уельським у 1992 році, загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році.

Вільяму було лише 15 років, а його братові принцу Гаррі — 12, і хлопчики йшли за труною принцеси під час похоронної процесії Лондоном.

Принц познайомився з Кейт Міддлтон в Сент-Ендрюському університеті в Файфі, і пара одружилася у Вестмінстерському абатстві в 2011 році після понад восьми років стосунків.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон зі принцами Джорджем та Луї і дочкою Шарлоттою. Фото: Reuters

Їхній первісток принц Джордж народився в 2013 році, потім Шарлотта в 2015 році, а потім Луї в 2018 році.

Після смерті королеви у 2022 році король у своїй першій історичній промові оголосив, що зробив Вільяма та Кейт новими принцом і принцесою Уельськими.

Після свого дня народження Вільям запустив Homewards, п’ятирічний захід з боротьби з бездомністю по всій Великій Британії.

Серед інших його ключових напрямків — підвищення обізнаності про психічне здоров’я та премія Earthshot Prize, його екологічна ініціатива у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів, спрямована на пошук рішень для допомоги планеті.

Нагадаємо, експерт з мови тіла розповіла про стосунки Кейт Міддлтон з чоловіком. А раніше ми писали, як штучний інтелект показав майбутнє королівської родини через 30 років.