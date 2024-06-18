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Експерт з мови тіла розповів, які насправді стосунки між Кейт Міддлтон та її чоловіком

18 червня 2024 06:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Експерт з мови тіла розповів, які насправді стосунки між Кейт Міддлтон та її чоловіком
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Експерт з мови тіла розкрив справжню природу стосунків принцеси Уельської Кейт Міддлтон і принца Вільяма після того, як спостерігав за ними на балконі Букінгемського палацу. Кейт вперше повернулася до публіки під час лікування раку та приєдналася до королівської родини, щоб відсвяткувати офіційний день народження монарха.

Про це пише Daily Mail.

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Експерт із комунікацій Джуді Джеймс каже, що погляд між Кейт Міддлтон та її чоловіком говорить багато про їхній зв'язок.

 

Британська королівська родина
Британська королівська родина. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

 

"Вражаючий момент, коли їхні погляди нарешті зустрілися. Зморшки навколо очей Вільяма та усмішка свідчать про його внутрішню гордість і можливе полегшення від того, що його прекрасна дружина знову стоїть поруч, а Кейт, яка на цьому етапі помітно розслабилася, відповіла широкою, люблячою усмішкою", — ділиться експерт.

Поява принцеси Уельської була під сумнівом після того, як вона пропустила фінальну репетицію Trooping the Color.

Джеймс сказала, що під час боротьби з раком принцеса Уельська показала "майстер-клас" із королівської витримки та силу і рішучість.

"Мова тіла Кейт під час повернення була майстер-класом того, що таке бути членом королівської родини. У неї вже був приклад покійної королеви, і він включав стоїцизм і спокій без жодної краплі жалю до себе чи драми", — розповіла експерт.

Підтримка з боку громадськості справила глибоке враження на принцесу, яка сказала у зверненні до громадськості, що була "вражена" "добрими повідомленнями", які змінили світ для "нас із Вільямом і допомогли нам обом пережити деякі складніші часи".

Нагадаємо, стало відомо, хто мотивує короля Чарльза помиритися з принцом Гаррі. А також ми писали, чи повернеться Кейт Міддлтон до своєї звичної ролі.  

принц Джордж
королівська родина
принц Вільям
Кейт Міддлтон

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