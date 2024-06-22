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Без Дианы — принц Чарльз поделился детским фото принца Уильяма

22 июня 2024 10:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без Дианы – принц Чарльз поделился детским фото принца Уильяма
Принц Уильям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Королевская семья поздравила принца Уэльского с днем ​​рождения нежным снимком. Супругу Кейт Миддлтон исполнилось 42 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцу Уильяму исполнилось 42 года

На фото молодой Уильям запечатлен на умилительном черно-белом снимке со своим отцом, королем Чарльзом. Мамы Уильяма, принцессы Дианы на фото не было.

 

Молодой король Чарльз с принцем Уильямом
Молодой король Чарльз с принцем Уильямом. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

 

"Поздраавляю принца Уэльского с днем ​​рождения!", — прокомментировал король Чарльз фотографию.

 

Принц Уильям с Кейт Миддлтон
Принц Уильям с Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Наследник престола столкнулся с тяжелыми временами в этом году: как у его супруги, принцессы Уэльской, так и у отца короля диагностировали рак.

Корреспондент Daily Mail Ричард Иден написал, что друг принца сказал ему: "Когда старшие члены семьи уйдут на пенсию, Его Королевское Высочество не будет приглашать никого стать членами королевской семьи. Остается увидеть, захочет ли он даже, чтобы двое его младших детей стали членами королевской семьи".

 

Принц Уильям из Кейт Миддлтон, детьми, отцом и королевой-консорт Камиллой
Принц Уильям из Кейт Миддлтон, детьми, отцом и королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

 

Десятилетний принц Джордж — будущий король, но девятилетняя Шарлотта, четвертая в очереди, и шестилетний Луи — запасные на роль наследника, поэтому не ожидается, что они когда-нибудь станут монархом.

 

Принц Уильям из Кейт Миддлтон, детьми, отцом и королевой-консорт Камиллой
Принц Уильям из Кейт Миддлтон, детьми, отцом и королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

 

Супруга принца Уильяма Кейта ненадолго вернулась к публике на Trooping the Color. Кейт рассказала, что у нее были хорошие и плохие дни, и ей предстоит еще несколько месяцев химиотерапии.

 

Принц Уильям с Кейт Миддлтон
Принц Уильям с Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принц Уэльский Уильям Артур Филипп Луи в больнице Святой Марии, Паддингтон, в 21:03 21 июня 1982 года и был первенцем тогдашнего принца и принцессы Уэльской.

В возрасте всего девяти месяцев он сопровождал своих родителей во время шестинедельного официального визита в Австралию и Новую Зеландию, что было нарушением традиций, ведь дети в королевской семье обычно оставались дома на попечение нянь.

Его мать Диана, расставшаяся с тогдашним принцем Уэльским в 1992 году, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Уильяму было всего 15 лет, а его брату принцу Гарри — 12, и мальчики шли за гробом принцессы во время похоронной процессии по Лондону.

Принц познакомился с Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете в Файфе, и пара женилась в Вестминстерском аббатстве в 2011 году после более восьми лет отношений.

 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцами Джорджем, и Луи и дочерью Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцами Джорджем и Луи, и дочерью Шарлоттой. Фото: Reuters

 

Их первенец принц Джордж родился в 2013 году, затем Шарлотта в 2015 году, а затем Луи в 2018 году.

После смерти королевы в 2022 году король в своей первой исторической речи объявил, что сделал Уильяма и Кейт новым принцем и принцессой Уэльским.

После своего дня рождения Уильям запустил Homewards, пятилетнее мероприятие по борьбе с бездомностью по всей Великобритании.

Среди других его ключевых направлений — повышение осведомленности о психическом здоровье и премии Earthshot Prize, его экологическая инициатива в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, направленная на поиск решений для помощи планете.

Напомним, эксперт по языку тела рассказала об отношениях Кейт Миддлтон с супругом. А раньше мы писали, как искусственный интеллект показал будущее королевской семьи через 30 лет.

принцесса Диана
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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