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Без Джоли и Питта — вышел трейлер новых "Мистер и миссис Смит"

12 января 2024 05:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Без Джоли и Питта — вышел трейлер новых "Мистер и миссис Смит"
Фрагмент из трейлера сериала "Мистер и миссис Смит". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая платформа Prime Video опубликовала официальный трейлер сериала "Мистер и миссис Смит", активно обсуждаемого в сети. Это римейк культового фильма 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом в главных ролях. Именно на съемках этой картины у них закрутился роман.

Видео появилось на YouTube-канале Prime Video.

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По сюжету, два шпиона заключают брак и выполняют опасные миссии. Главные роли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Гловер также является продюсером сериала, а шоу-раннером выступила Франческа Слоун (работала над "Фарго").

В отличие от оригинального фильма герои знают с самого начала о профессии друг друга и, несмотря ни на что, им не удастся остаться только напарниками.

В сериале, в который войдут восемь эпизодов, снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Вагнер Мора, Джон Туртурро, Рон Перлман, и другие звезды. Видео лишь за несколько часов набрало почти полмиллиона просмотров. Релиз запланирован на 2 февраля.

В комментариях под трейлером мнения фанатов оригинального фильма и актеров разделились. Многие не считают агентов привлекательными и харизматичными. Другие же называют это удачным экспериментом и толерантным проектом в основном из-за происхождения исполнителей главных ролей.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что названы пять популярнейших сериалов 2023 года по версии портала IMDb.

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