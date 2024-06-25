Без фильтров и фотошопа Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини

Певица Бритни Спирс. Фото: BACKGRID

Певицу Бритни Спирс заметили в аэропорту в Лос-Анджелесе после короткого путешествия в Мексику. Появление Бритни произошло после того, как семейный инсайдер рассказал, что она наконец-то помирилась со своими сыновьями Шоном и Джейденом. Ранее звезда публиковала откровенные видео в социальной сети, что явилось причиной конфликта между ней и ее близкими.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она была одета в кораллово-розовое мини-платье, облегавшее ее формы. Певица была без бюстгальтера под суперкоротким платьем, демонстрировавшим ее ноги. Звезда прикрыла свои длинные светлые волосы соломенной шляпой с широкими полями, а глаза — солнцезащитными очками-авиаторами. Бритни дополнила свой пляжный ансамбль черным колье. Ее сопровождал помощник в черных джинсах и черном пиджаке, которая несла для артистки большого плюшевого мишку.

Певица Бритни Спирс. Фото: BACKGRID

Певица Бритни Спирс. Фото: BACKGRID

Говорят, что отношения Бритни Спирс с детьми полностью восстановились после публичной ссоры, которую парни и их отец объясняли странными публикациями Бритни в социальных сетях последних лет, во многих из которых она позировала и танцевала обнаженной.

"Бритни уже несколько месяцев разговаривает с Шоном Престоном и Джейденом. Мальчики очень любят свою мать, как и она их. Они с нетерпением ждут общего будущего", — рассказал друг семьи.

Мальчики постоянно живут на Гавайях с августа 2023 года, когда их отец перевез свою семью, включая Викторию Принс, его супругу, с которой они проживали 10 лет, и две их дочери: Джордан, 12 лет, и Пейтон, 9 лет.

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