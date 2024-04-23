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Без макіяжу та з "мокрою" укладкою — Джей Ло у незвичному образі прогулялася Нью-Йорком

23 квітня 2024 16:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло помітили без макіяжу на вулицях Нью-Йорку — фото
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прогулялась вулицями Нью-Йорка у незвичному для себе образі. Зірку помітили у закритому костюмі та без макіяжу.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес стомилася від гламуру

Дженніфер Лопес прогулялася Нью-Йорком у нетиповому для себе одязі. Зірка, яку всі звикли бачити у гламурних образах, не нанесла макіяж та замість об'ємних локонів зробила "мокру" укладку.

Акторка вдягла чорний светр-водолазку із темними спортивними штанами. Свій образ голлівудська зірка доповнила темними сонцезахисними окулярами  із великою оправою DSquared, уггами у бежевому відтінку та червоним манікюром.

Джей Ло в новому образі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло у повсякденному образі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло в стильних окулярах
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID
Дженіфер Лопес у спортивному образі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

З'ясувалось, що зірка відпочиває від макіяжу та суконь після заходу Hispanic Federation Gala, де отримала нагороду Premio Orgullo.

Зірка вдягнула на церемонію розкішну сукню бежевого кольору із накидкою в тон вбрання та доповнила образ укладкою з хвилями і намистом з сережками, прикрашеним діамантами.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялась у рекламі спіднього. А також співачка вразила власним фото 20-річної давнини.

Дженіфер Лопес
мода
одяг
Нью-Йорк
закордонні зірки
стиль

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