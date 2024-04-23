Джей Ло помітили без макіяжу на вулицях Нью-Йорку — фото

Без макіяжу та з "мокрою" укладкою — Джей Ло у незвичному образі прогулялася Нью-Йорком
Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прогулялась вулицями Нью-Йорка у незвичному для себе образі. Зірку помітили у закритому костюмі та без макіяжу.
Про це пише Daily Mail.
Дженніфер Лопес стомилася від гламуру
Дженніфер Лопес прогулялася Нью-Йорком у нетиповому для себе одязі. Зірка, яку всі звикли бачити у гламурних образах, не нанесла макіяж та замість об'ємних локонів зробила "мокру" укладку.
Акторка вдягла чорний светр-водолазку із темними спортивними штанами. Свій образ голлівудська зірка доповнила темними сонцезахисними окулярами із великою оправою DSquared, уггами у бежевому відтінку та червоним манікюром.
З'ясувалось, що зірка відпочиває від макіяжу та суконь після заходу Hispanic Federation Gala, де отримала нагороду Premio Orgullo.
Зірка вдягнула на церемонію розкішну сукню бежевого кольору із накидкою в тон вбрання та доповнила образ укладкою з хвилями і намистом з сережками, прикрашеним діамантами.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялась у рекламі спіднього. А також співачка вразила власним фото 20-річної давнини.
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