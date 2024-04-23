Джей Ло помітили без макіяжу на вулицях Нью-Йорку — фото

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прогулялась вулицями Нью-Йорка у незвичному для себе образі. Зірку помітили у закритому костюмі та без макіяжу.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес прогулялася Нью-Йорком у нетиповому для себе одязі. Зірка, яку всі звикли бачити у гламурних образах, не нанесла макіяж та замість об'ємних локонів зробила "мокру" укладку.

Акторка вдягла чорний светр-водолазку із темними спортивними штанами. Свій образ голлівудська зірка доповнила темними сонцезахисними окулярами із великою оправою DSquared, уггами у бежевому відтінку та червоним манікюром.

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

З'ясувалось, що зірка відпочиває від макіяжу та суконь після заходу Hispanic Federation Gala, де отримала нагороду Premio Orgullo.

Зірка вдягнула на церемонію розкішну сукню бежевого кольору із накидкою в тон вбрання та доповнила образ укладкою з хвилями і намистом з сережками, прикрашеним діамантами.



Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялась у рекламі спіднього. А також співачка вразила власним фото 20-річної давнини.