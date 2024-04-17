Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Почти не изменилась — Дженнифер Лопес поразила своим фото 20-летней давности arrow

Почти не изменилась — Дженнифер Лопес поразила своим фото 20-летней давности

17 апреля 2024 11:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Почти не изменилась - Дженнифер Лопес поразила своим фото 20-летней давности
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес доказала в соцсетях, что за 20 лет она действительно не изменилась. 54-летняя певица опубликовала фото 2004 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес вспомнила былые времена

На фото слева она позирует с минимальным макияжем с длинными золотыми серьгами и колье в тон. Ее волосы распущены. Справа она изображена с распущенными волосами и ярким макияжем.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

This Is Me... Now является продолжением ее альбома 20-летней давности под названием This Is Me...Then.

Тогда она была обручена с Беном Аффлеком, а теперь замужем за ним; тогда ее карьера шла вверх, а сейчас она все еще на вершине. Это произошло после того, как она продемонстрировала свою фантастическую фигуру в новой кампании итальянского бренда белья Intimissimi.

"Оно на ощупь похоже на шелк, но изготовлено из невероятно прочной ткани, которая прилегает к телу, как вторая кожа. Я всегда ищу качественные изделия и отличную удобную посадку", — добавила певица.

Звезда ранее доказала, что ее повседневный уход за кожей действительно "очень прост".

Она рассказала в серии "Секреты красоты Vogue": "У меня всегда был очень простой уход за кожей, и Джей Ло Бьюти была об этом. Правда в том, что если вы начнете молодым, это будет иметь огромное значение. Потому что вы можете нанести всю косметику мира, но если вы несчастны, если ваша кожа нездорова…вы не можете этого скрыть. Помните: я прекрасна, и моя жизнь полна радости, смеха, приключений и любви, успеха, процветания тоже".

Напомним, Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья. А Бен Аффлек ранее сменил имидж.

Дженнифер Лопес
зарубежные звезды
звезды
красота

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто