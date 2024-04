Почти не изменилась — Дженнифер Лопес поразила своим фото 20-летней давности

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес доказала в соцсетях, что за 20 лет она действительно не изменилась. 54-летняя певица опубликовала фото 2004 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес вспомнила былые времена

На фото слева она позирует с минимальным макияжем с длинными золотыми серьгами и колье в тон. Ее волосы распущены. Справа она изображена с распущенными волосами и ярким макияжем.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

This Is Me... Now является продолжением ее альбома 20-летней давности под названием This Is Me...Then.

Тогда она была обручена с Беном Аффлеком, а теперь замужем за ним; тогда ее карьера шла вверх, а сейчас она все еще на вершине. Это произошло после того, как она продемонстрировала свою фантастическую фигуру в новой кампании итальянского бренда белья Intimissimi.

"Оно на ощупь похоже на шелк, но изготовлено из невероятно прочной ткани, которая прилегает к телу, как вторая кожа. Я всегда ищу качественные изделия и отличную удобную посадку", — добавила певица.

Звезда ранее доказала, что ее повседневный уход за кожей действительно "очень прост".

Она рассказала в серии "Секреты красоты Vogue": "У меня всегда был очень простой уход за кожей, и Джей Ло Бьюти была об этом. Правда в том, что если вы начнете молодым, это будет иметь огромное значение. Потому что вы можете нанести всю косметику мира, но если вы несчастны, если ваша кожа нездорова…вы не можете этого скрыть. Помните: я прекрасна, и моя жизнь полна радости, смеха, приключений и любви, успеха, процветания тоже".

