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Без макияжа и с "мокрой" укладкой — Джей Ло в необычном образе прогулялась по Нью-Йорку

23 апреля 2024 16:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло заметили без макияжа на улицах Нью-Йорка.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Нью-Йорка в необычном для себя образе. Звезда была замечена в закрытом костюме и без макияжа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку в нетипичной для себя одежде. Звезда, которую все привыкли видеть в гламурных образах, не нанесла макияж и вместо объемных локонов сделала "мокрую" укладку.

Актриса надела черный свитер-водолазку с темными спортивными брюками. Свой образ голливудская звезда дополнила темными очками с большой оправой DSquared, уггами в бежевом оттенке и красным маникюром.

Джей Ло в новом образе
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло в повседневном образе
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло в стильных очках
Название
Дженнифер Лопес в спортивном образе
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Выяснилось, что звезда отдыхает от макияжа и платьев после мероприятия Hispanic Federation Gala, где получила награду Premio Orgullo.

Звезда надела на церемонию роскошное платье бежевого цвета с накидкой в тон наряда и дополнила образ укладкой с волнами и ожерельем с серьгами, украшенными бриллиантами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья. А также певица поразила своим фото 20-летней давности.

Дженнифер Лопес
мода
одежда
Нью-Йорк
зарубежные звезды
стиль

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