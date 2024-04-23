Джей Ло заметили без макияжа на улицах Нью-Йорка.

Без макияжа и с "мокрой" укладкой — Джей Ло в необычном образе прогулялась по Нью-Йорку
Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Нью-Йорка в необычном для себя образе. Звезда была замечена в закрытом костюме и без макияжа.
Об этом пишет Daily Mail.
Дженнифер Лопес устала от гламура
Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку в нетипичной для себя одежде. Звезда, которую все привыкли видеть в гламурных образах, не нанесла макияж и вместо объемных локонов сделала "мокрую" укладку.
Актриса надела черный свитер-водолазку с темными спортивными брюками. Свой образ голливудская звезда дополнила темными очками с большой оправой DSquared, уггами в бежевом оттенке и красным маникюром.
Выяснилось, что звезда отдыхает от макияжа и платьев после мероприятия Hispanic Federation Gala, где получила награду Premio Orgullo.
Звезда надела на церемонию роскошное платье бежевого цвета с накидкой в тон наряда и дополнила образ укладкой с волнами и ожерельем с серьгами, украшенными бриллиантами.
Напомним, Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья. А также певица поразила своим фото 20-летней давности.
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