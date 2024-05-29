Без штанов, но с подушкой — жена Канье Веста снова обнажила ягодицы на публике.

Без штанов, но с подушкой — супруга Канье Уэста снова обнажила ягодицы на публике
Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори снова посетили Италию. Пара прилетела во Флоренцию, где традиционно шокировала своим выбором наряда.
Об этом пишет Daily Mail.
Канье Уэст снова вывел полуобнаженную супругу на публику
Канье на этот раз облачился в белоснежный костюм, а Бьянка в такого же цвета боди, который во всей красе демонстрировал ее подтянутые ягодицы. На груди звезда держала белую подушку.
Образ походил на тот, которым она удивила во Флоренции в прошлом году — во время их противоречивой европейской поездки, которая вызвала волну критики из-за обнажения женщины. В прошлом году Ченсори примеряла множество эксцентричных нарядов во время отпуска в Италии. Однажды ее заметили, когда она гуляла по улицам Флоренции почти топлесс, держа на груди фиолетовую подушку.
Были даже призывы к аресту Канье и Бьянки после того, как они были замечены, когда занимались любовью на лодке в Венеции. На фотографиях пары показано, как американский рэпер сидит позади речного такси, а Бьянка кладет голову ему на колени.
Интернет-критики утверждали, что демонстрация обнажения тела является "публичной непристойностью".
Инсайдеры уверяют, что близкие Бьянки озабочены тем, что ее супруг Канье "затягивает ее в мир фильмов для взрослых" и использует для продвижения своего нового проекта Yeezy Porn.
В декабре 2022 года Бьянка тайно вышла замуж за Канье. План Канье создать студию фильмов для взрослых в основном вызвал волну негативной реакции поклонников.
Ранее Канье был женат на звезде реалити-шоу Ким почти семь лет, прежде чем Кардашьян подала на развод в 2021 году. Помимо дочери Норт, у них также есть младшая дочь Чикаго, пять лет, и сыновья Сейнт, семь лет, и Псалм, четыре года.
Напомним, Канье Уэста осудили за желание создать студию фильмов для взрослых. А в одном подкасте Канье Уэст признался, с какой первой леди хочет оказаться в постели.
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