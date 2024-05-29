Без штанов, но с подушкой — жена Канье Веста снова обнажила ягодицы на публике.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори снова посетили Италию. Пара прилетела во Флоренцию, где традиционно шокировала своим выбором наряда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Канье на этот раз облачился в белоснежный костюм, а Бьянка в такого же цвета боди, который во всей красе демонстрировал ее подтянутые ягодицы. На груди звезда держала белую подушку.

Образ походил на тот, которым она удивила во Флоренции в прошлом году — во время их противоречивой европейской поездки, которая вызвала волну критики из-за обнажения женщины. В прошлом году Ченсори примеряла множество эксцентричных нарядов во время отпуска в Италии. Однажды ее заметили, когда она гуляла по улицам Флоренции почти топлесс, держа на груди фиолетовую подушку.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Были даже призывы к аресту Канье и Бьянки после того, как они были замечены, когда занимались любовью на лодке в Венеции. На фотографиях пары показано, как американский рэпер сидит позади речного такси, а Бьянка кладет голову ему на колени.

Интернет-критики утверждали, что демонстрация обнажения тела является "публичной непристойностью".

Инсайдеры уверяют, что близкие Бьянки озабочены тем, что ее супруг Канье "затягивает ее в мир фильмов для взрослых" и использует для продвижения своего нового проекта Yeezy Porn.

В декабре 2022 года Бьянка тайно вышла замуж за Канье. План Канье создать студию фильмов для взрослых в основном вызвал волну негативной реакции поклонников.

Ранее Канье был женат на звезде реалити-шоу Ким почти семь лет, прежде чем Кардашьян подала на развод в 2021 году. Помимо дочери Норт, у них также есть младшая дочь Чикаго, пять лет, и сыновья Сейнт, семь лет, и Псалм, четыре года.

Напомним, Канье Уэста осудили за желание создать студию фильмов для взрослых. А в одном подкасте Канье Уэст признался, с какой первой леди хочет оказаться в постели.