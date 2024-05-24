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Беззмістовна історія — Олег Скрипка зізнався, чи підтримує спілкування з родичами з Росії

24 травня 2024 14:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олег Скрипка висловився про родичів в РФ — інтерв'ю
Український співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український виконавець та фронтмент гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, чи спілкується він зі своїми родичами в Росії після початку анексії Крима та окупації Донецьку та Луганську. Співак заявив про те, що бесіди з мешканцями країни-агресорки "не мають жодного сенсу". 

Про це він повідомив в інтерв'ю Rostyslove Production.

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Олег Скрипка про родичів в Росії

Артист зізнався про те, що не підтримує зв'язок із родичами в РФ. З його тіткою та двоюрідною сестрою час від часу зідзвонюється його мама. Жінка намагається уникати тем війни і питає виключно про здоров'я та побут.

"Я не спілкувався. Декілька днів тому мама розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім — племінницею. Це немає ніякого змісту. Мама у мене мудра жінка. Вони розмовляють про те, хто живий, як себе почувають", — розповів артист.

Скрипка розповів про родичів в Росії
Український співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Попри те, що матір співака уникає обговорення війни, його родичі з Росії вірять у пропаганду та починають доводити жінці своє. Артист впевнений, що немає сенсу їм пояснювати те, що насправді відбувається в Україні.  

"А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи про "ми самі себе бомбимо". Це вже дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008, 2010 року з росіянами були намагання щось розповісти, але 2014 року стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія", — додав він. 

Нагадаємо, Олег Скрипка розповів, чому не хотів би брати участь у Євробаченні. А також артист вирішив відсвяткувати ювілей на сцені — коли відбудеться концерт.

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