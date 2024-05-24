Олег Скрипка высказался о родственниках в РФ - интервью

Украинский певец Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Украинский исполнитель и фронтмент группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, общается ли он со своими родственниками в России после начала аннексии Крыма и оккупации Донецка и Луганска. Певец заявил о том, что беседы с жителями страны-агрессорки "не имеют никакого смысла".

Об этом он сообщил в интервью Rostyslove Production.

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Артист признался, что не поддерживает связь с родственниками в РФ. С его тетей и двоюродной сестрой время от времени созванивается его мама. Женщина пытается избегать тем войны и спрашивает исключительно о здоровье и быте.

"Я не общался. Несколько дней назад мама разговаривала по телефону со своей сестрой, а потом – племянницей. Это нет никакого содержания. Мама у меня мудрая женщина. Они говорят о том, кто жив, как себя чувствуют", — рассказал артист.

Украинский певец Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Несмотря на то, что мать певца избегает обсуждения войны, его родственники из России верят в пропаганду и доказывают женщине свое. Артист уверен, что нет смысла им объяснять то, что происходит в Украине.

"А они начинают гнуть свою линию, рассказывая о "мы сами себя бомбим". Это уже очень сложно понять их логику. И нет никакого смысла. Еще до 2008, 2010 года с россиянами были попытки что-то рассказать, но в 2014 году стало ясно, что это абсолютно бессодержательная история", — добавил он.

Напомним, Олег Скрипка рассказал, почему бы не хотел участвовать в Евровидении. А также артист решил отпраздновать юбилей на сцене, когда состоится концерт.