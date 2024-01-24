Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша
Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал скандал с продюсером Юрием Бардашем. Последний недавно похвастался своим русским паспортом и новым именем.
Свое мнение по этому поводу Бедняков высказал в посте в Instagram.
Андрей Бедняков вспомнил, что говорили о Бардаше много лет назад
Ведущий Андрей Бедняков вспомнил, что много лет назад еще в Алчевске слышал немало негатива о продюсере. Бардаш родился в Алчевске, оккупированном Россией с 2014 года. Скандал вокруг продюсера разгорелся после того, как он получил новое имя и российское гражданство. Теперь его зовут Георгий.
"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда, мне говорили, что ты — сопля. А ты действительно сопля", — возмутился шоумен.
Юрий Бардаш ранее поддерживал Россию в войне с Украиной, бежал в страну-агрессора.
В июле 2022 года он уехал в Москву. В сентябре этого же года говорил, что Европа исчезнет, Россия "освободит" Украину, а он получит российский паспорт.
Напомним, предательница Anna Asti уехала из России.
Ранее Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами
Читайте Новини.LIVE!