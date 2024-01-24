Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша

Шоумен Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал скандал с продюсером Юрием Бардашем. Последний недавно похвастался своим русским паспортом и новым именем.

Свое мнение по этому поводу Бедняков высказал в посте в Instagram.

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Ведущий Андрей Бедняков вспомнил, что много лет назад еще в Алчевске слышал немало негатива о продюсере. Бардаш родился в Алчевске, оккупированном Россией с 2014 года. Скандал вокруг продюсера разгорелся после того, как он получил новое имя и российское гражданство. Теперь его зовут Георгий.

Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал российское гражданство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда, мне говорили, что ты — сопля. А ты действительно сопля", — возмутился шоумен.

Юрий Бардаш ранее поддерживал Россию в войне с Украиной, бежал в страну-агрессора.

В июле 2022 года он уехал в Москву. В сентябре этого же года говорил, что Европа исчезнет, Россия "освободит" Украину, а он получит российский паспорт.

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