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Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша

24 января 2024 07:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бедняков жестко прокомментировал российский паспорт Бардаша
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал скандал с продюсером Юрием Бардашем. Последний недавно похвастался своим русским паспортом и новым именем.

Свое мнение по этому поводу Бедняков высказал в посте в Instagram.

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Ведущий Андрей Бедняков вспомнил, что много лет назад еще в Алчевске слышал немало негатива о продюсере. Бардаш родился в Алчевске, оккупированном Россией с 2014 года. Скандал вокруг продюсера разгорелся после того, как он получил новое имя и российское гражданство. Теперь его зовут Георгий.

 

Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал российское гражданство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/
Шоумен Андрей Бедняков прокомментировал российское гражданство скандального продюсера. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда, мне говорили, что ты — сопля. А ты действительно сопля", — возмутился шоумен.

Юрий Бардаш ранее поддерживал Россию в войне с Украиной, бежал в страну-агрессора.

В июле 2022 года он уехал в Москву. В сентябре этого же года говорил, что Европа исчезнет, Россия "освободит" Украину, а он получит российский паспорт.

Напомним, предательница Anna Asti уехала из России.

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Юрий Бардаш
Андрей Бедняков
украинские звезды
Россия

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