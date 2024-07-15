Американський актор Джеремі Аллен Вайт. Фото: instagram.com/jeremyallenwhitefinally/

Американський актор, володар премії "Еммі" та "Золотий глобус" Джеремі Аллен Вайт відвідав фермерський ринок в Лос-Анджелесі. Зірка насолоджувався вихідними зі своїми маленькими донечками Езер та Долорес.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку популярного серіалу "Ведмідь" помітили зі своїми доньками від колишньої дружини, актриси Еддісон Тімлін — п'ятирічною Езер і трирічною Долорес.

Для прогулянки із дітьми актор обрав білу сорочку, майку і джинси світло-блакитного кольору. Свій образ він доповнив бейсболкою кольору хакі та стильними сонцезахисними окулярами. Зірковий татусь возив своїх доньок по фермерському ринку та розважав їх на дитячих атракціонах.

Актор Джеремі Аллен Вайт на прогулянці з дітьми. Фото: BackGrid

Актор Джеремі Аллен Вайт з донечкою Долорес. Фото: BackGrid

Актор Джеремі Аллен Вайт відпочиває із дітьми. Фото: BackGrid

Актор Джеремі Аллен Вайт катає на візку своїх доньок. Фото: BackGrid

Джеремі та Еддісон познайомилися у 2006 році на зйомках фільму "Після школи" та одружилися у 2019 році. Подружжя розлучилося у травні 2023 року після понад трьох років шлюбу. Родина розпалася через зловживання актора алкогольними напоями.

В жовтні минулого року Джеремі погодився на кілька умов в угоді з колишньою дружиною про опікунство над дітьми, та повинен перед кожною зустріччю із ними проходити тест на вміст алкоголю у крові.

Нагадаємо, друзі Бреда Пітта розкрили правду про те, як актор спілкується із дітьми. А також раніше ми писали, що Кайлі Дженнер підірвала мережу поцілунками з Тімоті Шаламе.