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Бедняков растрогал украинцев кадрами с дочерью, которая сейчас живет в США

16 июля 2024 11:31
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дочь Андрея Беднякова приехала на каникулы к папе
Украинский шоумен Андрей Бедняков с семьей. Фото: instagram.com/biedniakov/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков показался поклонникам с дочерью Ксенией. Девочка из-за войны войны живет вместе с мамой и младшим братиком в США.

Соответствующее видео шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

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Ведущий поделился кадрами, на которых обнимается со своей дочерью, восьмилетней Ксенией, которая приехала к отцу из США. Бедняков встречает закат с девочкой у воды. Он признался, что никогда не думал, что его ребенок будет проживать отдельно и сможет с ним видеться только на каникулах. Кадры озвучивает песенка Daddy`s girl (Папина девочка).

"У меня гости. Я как та бабушка, к которой приезжают на летние каникулы", — подписал видео шоумен.

Сейчас семья Беднякова проживает в США и ценит каждый миг, проведенный вместе. В октябре 2022 года у него родился сын, которого он вместе с женой, актрисой Анастасией Короткой назвал Остапом.

Напомним, звезду сериала "Медведь" Джереми Аллена Вайта заметили на прогулке с маленькими дочерьми. А также хореограф Евгений Кот показал поклонникам новорожденную дочь.

США дети Украина каникулы Андрей Бедняков украинские звезды дочь война в Украине

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