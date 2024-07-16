Дочь Андрея Беднякова приехала на каникулы к папе

Бедняков растрогал украинцев кадрами с дочерью, которая сейчас живет в США
Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков показался поклонникам с дочерью Ксенией. Девочка из-за войны войны живет вместе с мамой и младшим братиком в США.
Соответствующее видео шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.
Андрей Бедняков вместе с дочерью Ксенией
Ведущий поделился кадрами, на которых обнимается со своей дочерью, восьмилетней Ксенией, которая приехала к отцу из США. Бедняков встречает закат с девочкой у воды. Он признался, что никогда не думал, что его ребенок будет проживать отдельно и сможет с ним видеться только на каникулах. Кадры озвучивает песенка Daddy`s girl (Папина девочка).
"У меня гости. Я как та бабушка, к которой приезжают на летние каникулы", — подписал видео шоумен.
Сейчас семья Беднякова проживает в США и ценит каждый миг, проведенный вместе. В октябре 2022 года у него родился сын, которого он вместе с женой, актрисой Анастасией Короткой назвал Остапом.
Напомним, звезду сериала "Медведь" Джереми Аллена Вайта заметили на прогулке с маленькими дочерьми. А также хореограф Евгений Кот показал поклонникам новорожденную дочь.
Читайте Новини.LIVE!