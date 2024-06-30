На фоне бот-атаки Ирина Билык поддержала певицу KOLA

Певица Ирина Билык. Фото: Instagram/bilyk_iryna

Накануне певица KOLA представила новый клип на песню "Цілуй". Впрочем, впоследствии артистка заявила, что коллеги по шоу-бизнесу устроили бот-атаку, чтобы видео не попало в тренды YouTube.

В своих соцсетях за KOLA вступилась народная артистка Украины, певица Ирина Билык.

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Ирина Билык вступилась за KOLA

Билык заявила, что за 35 лет своей карьеры она неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями. В каждую премьеру звездная уроженка Киева вкладывала немало ресурса, в том числе эмоционального. Ирина уверяет, что когда вместо признания встречаешь препятствия, это очень больно.

"Хочу поддержать KOLA и напомнить всем, что музыка и искусство должны объединять, а не разъединять украинский народ. Каждый артист заслуживает уважения и честного отношения. Призываю всех своих подписчиков поддержать ее релиз, поделиться ее клипом и показать, что добро и честность всегда победят", — написала Билык.

В комментариях под публикацией Билык (сделала ее в основной ленте, а не сториз) KOLA поблагодарила 54-летнюю звезду украинского шоу-бизнеса.

"Благодарю вас очень за поддержку! Потому что наша команда никогда в жизни с такой не сталкивалась и мы не знаем как на это реагировать. Мне больше, чем команда обидно, потому что реально вложили много любви, как и в каждое видео, которое мы делаем. Вся наша команда похода просто жила в своем пузыре добра и света, не знали, что так вообще можно мыслить", — написала KOLA.

Реакция KOLA на проблемы с клипом

Певица уверена, что конкуренты постарались, чтобы ее клип не попал в тренды YouTube. Называть имен KOLA не стала. Пообещала это сделать, когда будут доказательства. Артистка была настолько зла, что написала крайне эмоциональный текст в сториз.

"Поверьте, без прикола, поэтому у вас в жизни будет какая-то беда, очень сложная. Или ребенка не сможете сделать, или еще что-то более ужасное, болезнь какая. Поэтому извините — вы сами видели, что делали. Вы твари и Бог все видит", — неожиданно заявила Анастасия (настоящее имя артистки).

Эмоциональная реакция KOLA на бот-атаку клипа "Цілуй". Скриншот: Instagram/kola__official

После огласки ситуации клип все же попал в тренды YouTube. На четвертый день после премьеры видео на песню "Цілуй" набрало более 130 тысяч просмотров и занимает 17 место в категории "Музыка".

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