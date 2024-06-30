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Билык вступилась за KOLA и призвала фанатов кое-что сделать

30 июня 2024 20:35
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Стас Кожушко
Редактор
На фоне бот-атаки Ирина Билык поддержала певицу KOLA
Певица Ирина Билык. Фото: Instagram/bilyk_iryna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне певица KOLA представила новый клип на песню "Цілуй". Впрочем, впоследствии артистка заявила, что коллеги по шоу-бизнесу устроили бот-атаку, чтобы видео не попало в тренды YouTube.

В своих соцсетях за KOLA вступилась народная артистка Украины, певица Ирина Билык.

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Ирина Билык вступилась за KOLA

Билык заявила, что за 35 лет своей карьеры она неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями. В каждую премьеру звездная уроженка Киева вкладывала немало ресурса, в том числе эмоционального. Ирина уверяет, что когда вместо признания встречаешь препятствия, это очень больно.

"Хочу поддержать KOLA и напомнить всем, что музыка и искусство должны объединять, а не разъединять украинский народ. Каждый артист заслуживает уважения и честного отношения. Призываю всех своих подписчиков поддержать ее релиз, поделиться ее клипом и показать, что добро и честность всегда победят", — написала Билык.

В комментариях под публикацией Билык (сделала ее в основной ленте, а не сториз) KOLA поблагодарила 54-летнюю звезду украинского шоу-бизнеса.

"Благодарю вас очень за поддержку! Потому что наша команда никогда в жизни с такой не сталкивалась и мы не знаем как на это реагировать. Мне больше, чем команда обидно, потому что реально вложили много любви, как и в каждое видео, которое мы делаем. Вся наша команда похода просто жила в своем пузыре добра и света, не знали, что так вообще можно мыслить", — написала KOLA.

Реакция KOLA на проблемы с клипом

Певица уверена, что конкуренты постарались, чтобы ее клип не попал в тренды YouTube. Называть имен KOLA не стала. Пообещала это сделать, когда будут доказательства. Артистка была настолько зла, что написала крайне эмоциональный текст в сториз.

"Поверьте, без прикола, поэтому у вас в жизни будет какая-то беда, очень сложная. Или ребенка не сможете сделать, или еще что-то более ужасное, болезнь какая. Поэтому извините вы сами видели, что делали. Вы твари и Бог все видит", — неожиданно заявила Анастасия (настоящее имя артистки).

Эмоциональная реакция KOLA на бот-атаку
Эмоциональная реакция KOLA на бот-атаку клипа "Цілуй". Скриншот: Instagram/kola__official

После огласки ситуации клип все же попал в тренды YouTube. На четвертый день после премьеры видео на песню "Цілуй" набрало более 130 тысяч просмотров и занимает 17 место в категории "Музыка".

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Федишин привезла из тура по Северной Америке более 50 автомобилей для ВСУ. Также мы рассказывали, что певица Мишель Андраде рассекретила самый дорогой подарок от таинственного возлюбленного.

Ирина Билык
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YouTube
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KOLA

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