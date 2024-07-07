Біллі Айліш показалася у бікіні — фото

Біллі Айліш вразила соковитими формами у рожевому бікіні
Відома співачка Біллі Айліш поділилася гарячим знімком із святкування Дня незалежності США. Зірка не часто балує своїх шанувальників спокусливими образами.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Біллі Айліш відпочиває разом з друзями
Володарка "Греммі" поділилася у своїх соцмережах кадрами зі святкового вечора. На одному з яскравих знімків вона продемонструвала свою бездоганну фігуру у рожевому бікіні. Із рушником, обмотаним навколо талії, зірка запалювала феєрверк на тлі нічного неба. Волосся Біллі зібрала у пучок, а на її обличчі не було ні краплі косметики.
На інших кадрах вона позує з подругою перед дзеркалом, а потім вони разом катаються по підлозі, обіймаються, гучно сміються та співають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка розповіла про справжню ціну своєї слави.
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