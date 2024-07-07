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Біллі Айліш вразила соковитими формами у рожевому бікіні

7 липня 2024 11:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Біллі Айліш показалася у бікіні — фото
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома співачка Біллі Айліш поділилася гарячим знімком із святкування Дня незалежності США. Зірка не часто балує своїх шанувальників спокусливими образами.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Біллі Айліш відпочиває разом з друзями

Володарка "Греммі" поділилася у своїх соцмережах кадрами зі святкового вечора. На одному з яскравих знімків  вона продемонструвала свою бездоганну фігуру у рожевому бікіні. Із рушником, обмотаним навколо талії, зірка запалювала феєрверк на тлі нічного неба. Волосся Біллі зібрала у пучок, а на її обличчі не було ні краплі косметики.

Біллі Айліш у купальнику
Американська співачка Біллі Айліш у бікіні. Фото: instagram.com/billieeilish/

На інших кадрах вона позує з подругою перед дзеркалом, а потім вони разом катаються по підлозі, обіймаються, гучно сміються та співають.

Біллі Айліш веселиться
Американська співачка Біллі Айліш з подругою. Фото: instagram.com/billieeilish/
Біллі Айліш нові фото
Американська співачка Біллі Айліш веселиться з друзями. Фото: instagram.com/billieeilish/
Біллі Айліш вразила соковитими формами у рожевому бікіні - фото 4
Американська співачка Біллі Айліш святкує Дня незалежності США. Фото: instagram.com/billieeilish/

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка розповіла про справжню ціну своєї слави.

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