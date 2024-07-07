Біллі Айліш показалася у бікіні — фото

Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Відома співачка Біллі Айліш поділилася гарячим знімком із святкування Дня незалежності США. Зірка не часто балує своїх шанувальників спокусливими образами.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Володарка "Греммі" поділилася у своїх соцмережах кадрами зі святкового вечора. На одному з яскравих знімків вона продемонструвала свою бездоганну фігуру у рожевому бікіні. Із рушником, обмотаним навколо талії, зірка запалювала феєрверк на тлі нічного неба. Волосся Біллі зібрала у пучок, а на її обличчі не було ні краплі косметики.

Американська співачка Біллі Айліш у бікіні. Фото: instagram.com/billieeilish/

На інших кадрах вона позує з подругою перед дзеркалом, а потім вони разом катаються по підлозі, обіймаються, гучно сміються та співають.

Американська співачка Біллі Айліш з подругою. Фото: instagram.com/billieeilish/

Американська співачка Біллі Айліш веселиться з друзями. Фото: instagram.com/billieeilish/

Американська співачка Біллі Айліш святкує Дня незалежності США. Фото: instagram.com/billieeilish/

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка розповіла про справжню ціну своєї слави.