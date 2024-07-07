Билли Айлиш показалась в бикини.

Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Известная певица Билли Айлиш поделилась горячим снимком с празднования Дня независимости США. Звезда нечасто балует своих поклонников соблазнительными образами.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Обладательница "Грэмми" поделилась в своих соцсетях кадрами с праздничного вечера. На одном из ярких снимков она показала свою безупречную фигуру в розовом бикини. С полотенцем, обмотанным вокруг талии, звезда зажигала фейерверк на фоне ночного неба. Волосы Билли собрала в пучок, а на ее лице не было ни капли косметики.

Американская певица Билли Айлиш в бикини. Фото: instagram.com/billieeilish/

На других кадрах она позирует с подругой перед зеркалом, а потом они вместе катаются по полу, обнимаются, громко смеются и поют.

Американская певица Билли Айлиш с подругой. Фото: instagram.com/billieeilish/

Американская певица Билли Айлиш веселится с друзьями. Фото: instagram.com/billieeilish/

Американская певица Билли Айлиш отмечает День независимости США. Фото: instagram.com/billieeilish/

Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда рассказала о подлинной цене своей славы.