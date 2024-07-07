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Билли Айлиш поразила сочными формами в розовом бикини

7 июля 2024 11:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Билли Айлиш показалась в бикини.
Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная певица Билли Айлиш поделилась горячим снимком с празднования Дня независимости США. Звезда нечасто балует своих поклонников соблазнительными образами.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Билли Айлиш отдыхает вместе с друзьями

Обладательница "Грэмми" поделилась в своих соцсетях кадрами с праздничного вечера. На одном из ярких снимков она показала свою безупречную фигуру в розовом бикини. С полотенцем, обмотанным вокруг талии, звезда зажигала фейерверк на фоне ночного неба. Волосы Билли собрала в пучок, а на ее лице не было ни капли косметики.

Билли Айлиш в купальнике
Американская певица Билли Айлиш в бикини. Фото: instagram.com/billieeilish/

На других кадрах она позирует с подругой перед зеркалом, а потом они вместе катаются по полу, обнимаются, громко смеются и поют.

Билли Айлиш веселится
Американская певица Билли Айлиш с подругой. Фото: instagram.com/billieeilish/
Билли Айлиш новые фото
Американская певица Билли Айлиш веселится с друзьями. Фото: instagram.com/billieeilish/
Билли Айлиш поразила сочными формами в розовом бикини - фото 4
Американская певица Билли Айлиш отмечает День независимости США. Фото: instagram.com/billieeilish/

Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда рассказала о подлинной цене своей славы.

США праздники лето Билли Айлиш фото Северная Америка фигура купальник

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