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Больше нет дома — звезда "Игры престолов" поделился подробностями жизни после развода

13 января 2024 14:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення
Актер Джейсон Момоа. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа живет в дороге. В новом интервью во время премьеры телешоу On The Roam актер рассказал, что сейчас у него нет постоянного дома.

Об этом пишет HOLA!

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Новый этап в жизни Джейсона Момоа

Его бывшая жена Лиза Бонет подала на развод в начале этого месяца после двух лет жизни врозь. В новом проекте Момоа посещает разных мастеров и людей, которыми он восхищается, в разных частях страны.

"Я сейчас даже не имею дома. Я живу на дороге", — сказал Мома.

 

В сериале Момоа встречает некоторых из своих кумиров, которые, как правило, занимаются музыкой или строят автомобили.

Джейсон Момоа и Лиза Бонет объявили, что расстаются в 2022 году. Они были вместе около 18 лет, начав отношения в 2005 году. У них двое детей Лола и Накоа-Вольф. Пару недель назад Боне подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

По слухам, поводом для развода супругов стало то, что они проводили вместе слишком мало времени: звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Момоа был занят своей карьерой, а Боне занималась их детьми.

Напомним, Анна Тринчер после новости о разводе показала седые волосы.

Ранее Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.

Джейсон Момоа
Звездный развод
зарубежные звезды
"Аквамен"

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