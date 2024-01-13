Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення

Актер Джейсон Момоа. Фото: Reuters

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа живет в дороге. В новом интервью во время премьеры телешоу On The Roam актер рассказал, что сейчас у него нет постоянного дома.

Об этом пишет HOLA!

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Его бывшая жена Лиза Бонет подала на развод в начале этого месяца после двух лет жизни врозь. В новом проекте Момоа посещает разных мастеров и людей, которыми он восхищается, в разных частях страны.

"Я сейчас даже не имею дома. Я живу на дороге", — сказал Мома.

В сериале Момоа встречает некоторых из своих кумиров, которые, как правило, занимаются музыкой или строят автомобили.

Джейсон Момоа и Лиза Бонет объявили, что расстаются в 2022 году. Они были вместе около 18 лет, начав отношения в 2005 году. У них двое детей Лола и Накоа-Вольф. Пару недель назад Боне подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

По слухам, поводом для развода супругов стало то, что они проводили вместе слишком мало времени: звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Момоа был занят своей карьерой, а Боне занималась их детьми.

Напомним, Анна Тринчер после новости о разводе показала седые волосы.

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