Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Більше не має сина — Ілон Маск прокоментував зміну статі своєї дитини arrow

Більше не має сина — Ілон Маск прокоментував зміну статі своєї дитини

24 липня 2024 13:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Більше не має сина — Ілон Маск прокоментував зміну статі своєї дитини
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Ілон Маск назвав "мертвим" свого сина Ксав'є, який змінив стать у 2020 році. У тому, що сталося, мільярдер звинуватив лікарів та ідеологію вокізму.

Про це пише Daily Beast.

Читайте також:

Ілон Маск сказав, чому дозволив сину пити препарати

У 2020 році син Маска, якому на той момент було 18 років, змінив стать і став Вівіан Дженні Вілсон. Перед зміною статі син Маска приймав блокатори статевого дозрівання. 53-річний мільярдер стверджує, що його буквально "змусили" підписати дозвіл на прийом цих засобів, погрозивши, що в іншому випадку його дитина може вчинити самогубство. Ілон зізнався, що був засмучений і не розумів, що від нього вимагають.

 

Бізнесмен Ілон Маск
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

 

"Я втратив сина. Мій син Ксав'є мертвий, убитий вірусом вокізму", — сказав Маск в інтерв'ю психологу Джордану Пітерсону.

Ситуацію посилювала пандемія коронавірусу, що почалася. В інтерв'ю Маск називає ці препарати "засобами для стерилізації": "Мене обдурили. Мені ніхто не пояснив, що блокатори статевого дозрівання — це, по суті, медикаменти для стерилізації. Тож, по суті, я втратив свого сина. Я не можу називати його на ім'я, яке ми дали йому при народженні, тому що він змінив стать та ім'я".

Маск поклав відповідальність за те, що трапилося на ідеологію вокізму, і назвав її злом, за пропаганду якого люди повинні сидіти у в'язниці. Він підкреслив, що після історії із сином "заприсягся знищити вірус вокізму".

Вокізм, від англійського woke — "прокинутися", політичний термін, що означає підвищену увагу до питань, що стосуються соціальної, расової та гендерної справедливості. Пізніше в соцмережах Маск додав, що його син народився геєм і "трохи аутистом".

"Це дві ознаки, які сприяють гендерній дисфорії. Я дізнався про це, коли йому було близько чотирьох років: він вибирав для мене одяг, наприклад, піджак, і казав мені, що він "приголомшливий!". Він також любив мюзикли та театр. Але він не був дівчинкою", — сказав Маск.

У Ілона Маска 12 дітей, включаючи первістка від першої дружини, який помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. Ще п'ять дітей народилися у Маска у шлюбі з першою дружиною Джастін Вілсон. Пара розлучилася у 2008 році. У шлюбі зі співачкою Граймс на світ з'явилися ще троє: два сини та дочка. Колега бізнесмена Шівон Зіліс народила від мільярдера ще трьох дітей.

Нещодавно в газеті The Wall Street Journal вийшов великий матеріал про Ілона Маска, в якому говорилося, що мільярдер перебував у стосунках з підлеглими, просував по службі коханок і домагався співробітниць своєї компанії SpaceX.

Ілон Маск ЛГБТ закордонні зірки зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом