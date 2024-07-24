Більше не має сина — Ілон Маск прокоментував зміну статі своєї дитини

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Ілон Маск назвав "мертвим" свого сина Ксав'є, який змінив стать у 2020 році. У тому, що сталося, мільярдер звинуватив лікарів та ідеологію вокізму.

Про це пише Daily Beast.

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У 2020 році син Маска, якому на той момент було 18 років, змінив стать і став Вівіан Дженні Вілсон. Перед зміною статі син Маска приймав блокатори статевого дозрівання. 53-річний мільярдер стверджує, що його буквально "змусили" підписати дозвіл на прийом цих засобів, погрозивши, що в іншому випадку його дитина може вчинити самогубство. Ілон зізнався, що був засмучений і не розумів, що від нього вимагають.

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

"Я втратив сина. Мій син Ксав'є мертвий, убитий вірусом вокізму", — сказав Маск в інтерв'ю психологу Джордану Пітерсону.

Ситуацію посилювала пандемія коронавірусу, що почалася. В інтерв'ю Маск називає ці препарати "засобами для стерилізації": "Мене обдурили. Мені ніхто не пояснив, що блокатори статевого дозрівання — це, по суті, медикаменти для стерилізації. Тож, по суті, я втратив свого сина. Я не можу називати його на ім'я, яке ми дали йому при народженні, тому що він змінив стать та ім'я".

Маск поклав відповідальність за те, що трапилося на ідеологію вокізму, і назвав її злом, за пропаганду якого люди повинні сидіти у в'язниці. Він підкреслив, що після історії із сином "заприсягся знищити вірус вокізму".

Вокізм, від англійського woke — "прокинутися", політичний термін, що означає підвищену увагу до питань, що стосуються соціальної, расової та гендерної справедливості. Пізніше в соцмережах Маск додав, що його син народився геєм і "трохи аутистом".

"Це дві ознаки, які сприяють гендерній дисфорії. Я дізнався про це, коли йому було близько чотирьох років: він вибирав для мене одяг, наприклад, піджак, і казав мені, що він "приголомшливий!". Він також любив мюзикли та театр. Але він не був дівчинкою", — сказав Маск.

У Ілона Маска 12 дітей, включаючи первістка від першої дружини, який помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. Ще п'ять дітей народилися у Маска у шлюбі з першою дружиною Джастін Вілсон. Пара розлучилася у 2008 році. У шлюбі зі співачкою Граймс на світ з'явилися ще троє: два сини та дочка. Колега бізнесмена Шівон Зіліс народила від мільярдера ще трьох дітей.

Нещодавно в газеті The Wall Street Journal вийшов великий матеріал про Ілона Маска, в якому говорилося, що мільярдер перебував у стосунках з підлеглими, просував по службі коханок і домагався співробітниць своєї компанії SpaceX.