Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Це не було таємницею — Ілон Маск прокоментував народження 12 дитини arrow

Це не було таємницею — Ілон Маск прокоментував народження 12 дитини

24 червня 2024 11:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ілон Маск прокоментував народження 12 дитини
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнесмен Ілон Маск прокоментував новини про появу на світ дванадцятої дитини від колеги Шівон Зіліс. За його словами, це зовсім не було секретом, проте випускати після його народження "прес-реліз" було б дивно.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ілон Маск знову став батьком

Ім'я та стать малюка ніше невідомі. У 52-річного Ілона Маска 12 дітей. Шестеро з них народилися від його першої дружини, письменниці Джастін Вілсон, первісток Маска, син Невада, помер від синдрому раптової дитячої смерті ще в дитинстві, троє від співачки Граймс троє від Шівон Зіліс. У Маска можуть бути ще й інші діти, про яких поки що не відомо.

 

Мама 12 дитини Ілона Маска
Мама 12 дитини Ілона Маска. Фото: соціальні мережі

 

"Що стосується "таємного народження", то це брехня. Всі наші друзі та родичі знають. Те, що ми не випустили прес-реліз, що було б дивно, не означає, що все було в таємниці", — заявив мільярдер.

Мільярдер активно підтримує рух пронаталістів, прихильники якого виступають проти абортів та за підвищення народжуваності. А нещодавно вийшов матеріал, у якому його співробітниці розповіли про домагання та про те, що Маск схиляв як мінімум одну з них народити від нього дітей. А коли жінка відмовилася, її робочі стосунки із начальником зіпсувалися.

Маск, який є одним із найбагатших людей у ​​світі, бореться зі своєю колишньою коханою Граймс за зменшення аліментів на їхніх трьох дітей. Співачка раніше також говорила, що він забрав до себе їхнього старшого сина.

Нагадаємо, мама Ілона Маска знялась для модного глянцю. А раніше ми писали, що зірка "Сутінків" прокоментував народження дочки.

Ілон Маск
діти
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву