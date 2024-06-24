Ілон Маск прокоментував народження 12 дитини

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Бізнесмен Ілон Маск прокоментував новини про появу на світ дванадцятої дитини від колеги Шівон Зіліс. За його словами, це зовсім не було секретом, проте випускати після його народження "прес-реліз" було б дивно.

Про це пише Page Six.

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Ім'я та стать малюка ніше невідомі. У 52-річного Ілона Маска 12 дітей. Шестеро з них народилися від його першої дружини, письменниці Джастін Вілсон, первісток Маска, син Невада, помер від синдрому раптової дитячої смерті ще в дитинстві, троє від співачки Граймс троє від Шівон Зіліс. У Маска можуть бути ще й інші діти, про яких поки що не відомо.

Мама 12 дитини Ілона Маска. Фото: соціальні мережі

"Що стосується "таємного народження", то це брехня. Всі наші друзі та родичі знають. Те, що ми не випустили прес-реліз, що було б дивно, не означає, що все було в таємниці", — заявив мільярдер.

Мільярдер активно підтримує рух пронаталістів, прихильники якого виступають проти абортів та за підвищення народжуваності. А нещодавно вийшов матеріал, у якому його співробітниці розповіли про домагання та про те, що Маск схиляв як мінімум одну з них народити від нього дітей. А коли жінка відмовилася, її робочі стосунки із начальником зіпсувалися.

Маск, який є одним із найбагатших людей у ​​світі, бореться зі своєю колишньою коханою Граймс за зменшення аліментів на їхніх трьох дітей. Співачка раніше також говорила, що він забрав до себе їхнього старшого сина.

Нагадаємо, мама Ілона Маска знялась для модного глянцю. А раніше ми писали, що зірка "Сутінків" прокоментував народження дочки.