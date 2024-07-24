Больше нет сына — Илон Маск прокомментировал изменение пола своего ребенка

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Илон Маск назвал "мертвым" своего сына Ксавье, сменившего пол в 2020 году. В случившемся миллиардер обвинил врачей и идеологию вокизма.

Об этом пишет Daily Beast.

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В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженни Уилсон. Перед сменой пола сын Маска принимал блокаторы полового созревания. 53-летний миллиардер утверждает, что его буквально "заставили" подписать разрешение на прием этих препаратов, пригрозив, что в противном случае его ребенок может совершить самоубийство. Илон признался, что был расстроен и не понимал, что от него требуют.

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

"Я потерял сына. Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма", — сказал Маск в интервью психологу Джордану Питерсону.

Ситуацию усиливала начавшаяся пандемия коронавируса. В интервью Маск называет эти препараты "средствами для стерилизации": "Меня обманули. Мне никто не объяснил, что блокаторы полового созревания — это, по сути, медикаменты для стерилизации. Так что, по сути, я потерял своего сына. Я не могу называть его по имени, которое мы дали ему при рождении, потому что он изменил пол и имя".

Маск возложил ответственность за случившееся на идеологию вокизма и назвал ее злом, за пропаганду которого люди должны сидеть в тюрьме. Он подчеркнул, что после истории с сыном "поклялся уничтожить вирус вокизма".

Вокизм, от английского woke — "проснуться", политический термин, что означает повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и гендерной справедливости. Позже в соцсетях Маск добавил, что его сын родился геем и "немного аутистом".

"Это два признака, которые способствуют гендерной дисфории. Я узнал об этом, когда ему было около четырех лет: он выбирал для меня одежду, например, пиджак, и говорил мне, что он "потрясающий!". Он также любил мюзиклы и театр. Но он не был девочкой", — сказал Маск.

У Илона Маска 12 детей, включая первенца от первой супруги, умершего в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Еще пять детей родились у Маска в браке с первой супруги Джастин Уилсон. Пара развелась в 2008 году. В браке с певицей Граймс на свет появились еще трое: два сына и дочь. Коллега бизнесмена Шион Зилис родила от миллиардера еще троих детей.

Недавно в газете The Wall Street Journal вышел обширный материал об Илоне Маске, в котором говорилось, что миллиардер находился в отношениях с подчиненными, продвигал по службе любовниц и добивался сотрудниц своей компании SpaceX.