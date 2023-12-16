Больше не нема – жена Канье Веста выдвинула ему ультиматум

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/bianye.updates/

Жена Канье Уєста Бьянка Цензора поставила ему ультиматум. Он должен перестать обращаться с ней как с "немой", или она уходит от него.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бьянка Цензори предъявила мужу Канье Уэсту ультиматум во время их "большой" ссоры после воссоединения в Дубае в прошлом месяце. Бьянке надоело, что Канье требует от нее постоянно молчать. В ходе словесного спора 46-летний рэпер "взорвался" и накричал на свою 28-летнюю жену "из-за опасений, что теряет контроль над ее имиджем и поведением".

"Их спор разгорелся в ту ночь, когда она отправилась с ним на свидание, будучи нормально одетой, выпивая и флиртуя. Канье это не понравилось, потому что он знал, что больше не контролирует ситуацию. Она сказала ему, что ей надоело быть его немой подругой и что она не его муза, какой была Ким Кардашьян, и он не может относиться к ней так", — рассказал инсайдер.

По словам источника, Канье "был вынужден ослабить поводок" или потерять ее:

"Это был поворотный момент в их отношениях, и с тех пор она показала проблески своей настоящей сущности. Ее друзья были так счастливы видеть, как она улыбается, смеется и общается в Майами", — рассказывает инсайдер.

На днях появилась информация о том, что родителей Бьянки Цензори беспокоят отношения дочери с Канье Уэстом. Они с самого начала этих отношений опасались, что их дочь просто стала "способом отвлечься" для артиста после его развода с бывшей женой Ким Кардашьян.

Ранее также стало известно, что Канье приказал своей жене "никогда не разговаривать" на публике и составил для нее набор правил, по которым она должна жить, назвав конкретные продукты, которые она может есть, и то, что она может носить.

Напомним, Канье Уэста подловили на вечеринке с эпатажной женой.

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