Більше не повториться — Селена Гомес прокоментувала свою фігуру у бікіні

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Співачка Селена Гомес поділилася дописом на тему бодіпозитиву. 31-річна зірка опублікувала ретро знімок у крихітному бікіні, а потім опублікувала більш актуальну фотографію в купальному костюмі.

Думками щодо власної фігури артистка поділилася у своєму Instagram.

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У лютому минулого року Гомес заявила, що "ніколи не стане моделлю". Актриса пояснила, що набрякає через ліки, які вона приймає, а також закликала шанувальників любити себе навіть у моменти сорому.

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Сьогодні я зрозуміла, що більше ніколи не буду так виглядати...", — написала Селена, яка раніше зізналася, що "плакала" через коментарі, щодо її фігури. Фото було зроблене у Маямі, штат Флорида, у 2013 році.

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Я неідеальна, але я пишаюся тим, ким я є...іноді я забуваю, що це нормально бути собою", — написала вона під наступним знімком, зробленим у Мексиці в 2023 році.

Раніше Селена неодноразово ділилася повідомленнями про бодіпозитив. У лютому минулого року вона розповіла, що її ліки від вовчака відповідальні за її збільшення ваги.

Співачка оголосила про пересадку нирки у вересні 2017 року. Її подруга Франсія Раїса прийняла рішення пожертвувати свою нирку Гомес.

Нагадаємо, Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards.

Раніше Селена Гомес показала пристрасні поцілунки з новим обранцем.