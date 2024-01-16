Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

У Нью-Йорку пройшла телевізійна премія "Еммі" 2024 року. Лідерами за кількістю статуеток стали серіали "Ведмідь", "Спадкоємці" HBO та "Гризня" Netflix.

Про це пише Daily Mail.

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Сукня Селени Гомес зайняла 930 годин ручної вишивки

Гламурні діви змагалися за титул настильнішої на червоній доріжці. Серед запрошени зірок з'явились: Крістіна Річчі, Кетрін Хейгл, Камілла Марроне та багато інших. Одним із незабутніх образів став вихід співачки та акторки Селени Гомес у сукні Oscar de la Renta від Лаури Кім і Фернандо Гарсіа, натхненній колекцією дуету осені 2024 року.

Модель Камілла Марроне. Фото: Reuters

Крістіна Річчі. Фото: Reuters

Акторка Кетрін Хейгл. Фото: Reuters

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Бейкер. Фото: Reuters

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Сукня складається з приблизно 450 000 пайєток у відтінках рожевого та бордового, і вимагала 930 годин ручної вишивки. Гомес також привернула увагу своїм приголомшливим намистом Jean Schlumberger Tiffany Bird on a Rock, виготовленим із жовтого золота та платини з діамантами та рожевими сапфірами понад 35 каратів. Вона доповнила образ додатковими коштовностями Tiffany & Co. і туфлями Rene Caovilla.

Також вперше після народження дитини на публіку вийшла зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян з чоловіком. Тревісом Баркером. Пара була у чорному, а свої видатні принади красуня приховувала під чорним блейзером.

Нагадаємо, Ніколас Кейдж відзначив 60-річчя виходом на червону доріжку з молодою дружиною.

Раніше Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку.