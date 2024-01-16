Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards
У Нью-Йорку пройшла телевізійна премія "Еммі" 2024 року. Лідерами за кількістю статуеток стали серіали "Ведмідь", "Спадкоємці" HBO та "Гризня" Netflix.
Про це пише Daily Mail.
Сукня Селени Гомес зайняла 930 годин ручної вишивки
Гламурні діви змагалися за титул настильнішої на червоній доріжці. Серед запрошени зірок з'явились: Крістіна Річчі, Кетрін Хейгл, Камілла Марроне та багато інших. Одним із незабутніх образів став вихід співачки та акторки Селени Гомес у сукні Oscar de la Renta від Лаури Кім і Фернандо Гарсіа, натхненній колекцією дуету осені 2024 року.
Сукня складається з приблизно 450 000 пайєток у відтінках рожевого та бордового, і вимагала 930 годин ручної вишивки. Гомес також привернула увагу своїм приголомшливим намистом Jean Schlumberger Tiffany Bird on a Rock, виготовленим із жовтого золота та платини з діамантами та рожевими сапфірами понад 35 каратів. Вона доповнила образ додатковими коштовностями Tiffany & Co. і туфлями Rene Caovilla.
Також вперше після народження дитини на публіку вийшла зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян з чоловіком. Тревісом Баркером. Пара була у чорному, а свої видатні принади красуня приховувала під чорним блейзером.
Нагадаємо, Ніколас Кейдж відзначив 60-річчя виходом на червону доріжку з молодою дружиною.
Раніше Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку.
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