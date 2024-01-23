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Больше не повторится — Селена Гомес прокомментировала свою фигуру в бикини

23 января 2024 14:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Больше не повторится – Селена Гомес прокомментировала свою фигуру в бикини
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Селена Гомес поделилась постом на тему бодипозитива. 31-летняя звезда опубликовала ретро снимок в крошечном бикини, а затем опубликовала более актуальную фотографию в купальном костюме.

Мыслями о собственной фигуре артистка поделилась в своем Instagram.

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В феврале в прошлом году Гомес заявила, что "никогда не станет моделью". Актриса объяснила, что отекает из-за лекарств, которые она принимает, а также призвала поклонников любить себя даже в моменты стыда.

 

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Сегодня я поняла, что больше никогда не буду так выглядеть...", — написала Селена, которая ранее призналась, что "плакала" из-за комментариев по поводу ее фигуры. Фото было сделано в Майами, штат Флорида, в 2013 году.

 

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Я неидеальна, но я горжусь тем, кем я являюсь...иногда я забываю, что это нормально быть собой", — написала она под следующим снимком, сделанным в Мексике в 2023 году.

Ранее Селена неоднократно делилась постами о бодипозитиве. В феврале прошлого года она рассказала, что ее лекарство от волчанки ответственно за ее увеличение веса.

Певица объявила о пересадке почки в сентябре 2017 года. Ее подруга Франсия Раиса приняла решение пожертвовать свою почку Гомес.

Напомним, Селена Гомес в узком платье затмила Кортни Кардашьян на вручении Emmy Awards.

Ранее Селена Гомес показала страстные поцелуи с новым избранником.

Селена Гомес
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