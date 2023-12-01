Биограф Меган Маркл назвал имена "расистов" в британской королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Стали известны имена членов королевской семьи, которые говорили о том, какой цвет кожи будет сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи, еще до его рождения. Ранее они были названы в переводе книги журналиста, которого называют "рупором Меган Маркл", Омида Скоби.

Об этом пишет PageSix.

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Книга биографа принца Гарри вышла на нидерландском языке — по словам Омида Скоби, это произошло "из-за ошибки перевода". Скоби отметил, что из-за страха преследования не назвал их в английском варианте. Книга на нидерландском языке срочно снята с продаж.

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

По словам Пирса Моргана, в книге Скоби были названы имена Кейт Миддлтон и короля Карла III. Король, по словам писателя, говорил своей жене, королеве Камилле, что ему интересно, какого цвета будет кожа его внука. Что именно говорила Кейт Миддлтон, не уточняется, однако раньше Скоби писал, что она не поддержала Меган Маркл, когда ее травила пресса.

Однако британский журналист Пирс Морган в своей программе "Пирс Морган без цензуры" заявил, что, хотя он "не верит, что кто-либо из членов королевской семьи когда-либо делал какие-либо расистские комментарии", он считает, что его сограждане имеют право знать информацию, которая оказалась доступна читателям из другой страны.

Король Карл III с супругой Камиллой. Фото: Reuters

"Честно говоря, если зашедшие в книжный магазин голландцы могут взять эту книгу и увидеть эти имена, то вы — британцы, содержащие британскую королевскую семью, — вы также имеете право знать", — сказал Пирс Морган.

Меган Маркл рассказала об этом в интервью Опре Уинфри в 2021 году, не назвав при этом имена. Принц Гарри позже в интервью утверждал, отвечая на вопрос, что не готов обсуждать это, но признавался, что был шокирован.

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