Битва титанів — за кордоном оцінили пісню MÉLOVIN для Євробачення-2024

Співак MÉLOVIN. Фото: менеджмент артиста.

Співак, переможець шоу "Х-фактор" і "Маска" MÉLOVIN цього року знову готується представляти Україну на Євробаченні. Артист планує підкорити слухачів піснею "Dreamer".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Найбільш відвідуваний у світі незалежний веб-сайт, присвячений пісенному конкурсу зробив свої ставки, згідно яким MÉLOVIN опинився на першому місці серед 11 фіналістів національного відбору.

Фан-сайт Wiwibloggs присвячений пісенному конкурсу Євробачення і однойменний YouTube-канал були створені у 2009 році англійським журналістом Вільямом Лі Адамсом. Сьогодні команда створює чимало цікавого контенту, повʼязаного з міжнародним пісенним конкурсом. Не оминули увагою і український національний відбір на Євробачення-2024. Днями Вільям Лі Адамс і його колеги Сімон, Фреді та Сінан виклали у YouTube огляд, в якому розповіли про своїх фаворитів від України, серед який опинилися Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN:

"Знову якісне, професійне виробництво, знову на 100%! 10 з 10 за всіма напрямками демонструє Україна. Я думаю це буде між Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN. Буквально як битва титанів. Мені подобаються пісні MÉLOVIN і "Dreamer" дуже зацікавила своєю оригінальністю. Пісня Jerry Heil & alyona alyona дуже українська. Я не знаю, яка з них потрапить на Євробачення, але ці дві пісні найкращі", — коментує Сінан.

Сам MÉLOVIN продовжує готуватися представляти Україну на великій сцені і зауважує — для себе він не виділяє жодного конкурента, адже цей конкурс для нього про інше.

"Я раджу вам голосувати не за артистів, а за пісню, голосуйте за меседж — про що ця пісня розповість з європейської сцени. "Dreamer" має чимало сенсів. Насамперед я хочу донести інформацію про тих, хто починав створення української музики. Ця пісня — присвята Володимиру Івасюку. Саме у нього я просив натхнення на її написання. Я написав пісню про наше музичне ДНК і мені це подобається. А англійською співаю лише для того, щоб нас зрозуміло якомога більше людей", — коментує MÉLOVIN.

Нагадаємо, Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024.

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