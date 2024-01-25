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Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024

25 січня 2024 22:04
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Стас Кожушко
Редактор
Румунія відмовилась від участі в Євробаченні-2024
Румунія на конкурсі "Євробачення". Фото: Eurovisionworld
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Стас Кожушко
Редактор

Після провального результату на "Євробачення-2023", Румунія відмовилась брати участь в пісенному конкурсі цього року. Телепродюсери вирішили направити кошти на інші проєкти. 

Про це повідомляє Virgin Radio.

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Рада директорів румунського мовника TVR провела засідання, на якому обговорила та затвердила бюджет мовника на 2024 рік. Грошей на "Євробачення" не виділили. Це рішення було прийнято лише п’ятьма голосами. Інші чотири утрималися, ще четверо висловилися проти прощання з пісенним конкурсом.

Цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Румунія бере участь в "Євробаченні" з 1994 року і відтоді брала участь 23 рази. Двічі країна посідала третє місце, але найгірший результат був минулого року. Представник Румунії не пробився до фіналу і отримав нуль балів у півфіналі.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто буде вести у прямому ефірі Нацвідбір на  "Євробачення-2024", який пройде 3 лютого. Також ми розповідали, що Джамала прокоментувала голосування за суддів Нацвідбору в додатку "Дія".

Євробачення
Румунія
музика
телебачення
бюджет
Євробачення-2024

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