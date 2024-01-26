Битва титанов — за рубежом оценили песню MÉLOVIN для Евровидения-2024

Певец MÉLOVIN. Фото: менеджмент артиста.

Певец, победитель шоу "Х-фактор" и "Маска" MÉLOVIN в этом году снова готовится представлять Украину на Евровидении. Артист планирует покорить слушателей песней Dreamer.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

Читайте также:

Европейцы назвали шансы MÉLOVIN на конкурсе "Евровидение-2024"

Наиболее посещаемый в мире независимый веб-сайт, посвященный песенному конкурсу, сделал свои ставки, согласно которым MÉLOVIN оказался на первом месте среди 11 финалистов национального отбора.

Фан-сайт Wiwibloggs, посвященный песенному конкурсу Евровидение, и одноименный YouTube-канал были созданы в 2009 году английским журналистом Уильямом Ли Адамсом. Сегодня команда создает немало интересного контента, связанного с международным песенным конкурсом. Не обошли вниманием и украинский национальный отбор на Евровидение-2024. На днях Уильям Ли Адамс и его коллеги Симон, Фредди и Синан выложили в YouTube обзор, в котором рассказали о своих фаворитах от Украины, среди которых оказались Jerry Heil & alyona alyona и MÉLOVIN:

"Снова качественное, профессиональное производство, снова на 100%! 10 из 10 по всем направлениям демонстрирует Украина. Я думаю, это будет между Jerry Heil & alyona alyona и MÉLOVIN. Буквально как битва титанов. Мне нравятся песни MÉLOVIN, и Dreamer очень заинтересовала своей оригинальностью. Песня Jerry Heil & alyona alyona очень украинская. Я не знаю, какая из них попадет на Евровидение, но эти две песни самые лучшие", — комментирует Синан.

Сам MÉLOVIN продолжает готовиться представлять Украину на большой сцене и замечает, что для себя он не выделяет ни одного конкурента, ведь этот конкурс для него о другом.

"Я советую вам голосовать не за артистов, а за песню, голосуйте за месседж — о чем эта песня расскажет с европейской сцены. У Dreamer немало смыслов. В первую очередь я хочу донести информацию о тех, кто начинал создание украинской музыки. Эта песня — посвящение Владимиру Ивасюку. Именно у него я просил вдохновения на ее написание. Я написал песню о нашей музыкальной ДНК, и мне это нравится. А на английском пою только для того, чтобы нас поняли как можно больше людей", — комментирует MÉLOVIN.

Напомним, Румыния отказалась от участия в Евровидении-2024.

Ранее участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева.