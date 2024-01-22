Стали відомі імені журі на Нацвідбор Євробачення-2024

Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець. Фото: додаток "Дія"

Українці віддали свої голоси за трьох артистів, які стануть суддями на Нацвідбору Євробачення-2024. Ними стали — Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець.

Про це повідомили в "Дії".

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У додатку "Дія" свій голос за одного з кандидатів на посаду журі Нацвідбору Євробачення-2024 віддали понад 720 тисяч українців.

У трійку лідерів вийшли:

Андрій Данилко,

Джамала,

Сергій Танчинець.

Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.



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