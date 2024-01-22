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Стали відомі імені журі на Нацвідбор Євробачення-2024

22 січня 2024 11:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стали відомі імені журі на Нацвідбор Євробачення-2024
Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець. Фото: додаток "Дія"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українці віддали свої голоси за трьох артистів, які стануть суддями на Нацвідбору Євробачення-2024. Ними стали — Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець.

Про це повідомили в "Дії".

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У додатку "Дія" свій голос за одного з кандидатів на посаду журі Нацвідбору Євробачення-2024 віддали понад 720 тисяч українців. 

У трійку лідерів вийшли:

  • Андрій Данилко,
  •  Джамала,
  • Сергій Танчинець.

Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.  
 
Раніше стали відомі імена ведучих Нацвідбору на Євробачення-2024.

Також YAKTAK та "Суспільне" прокоментували скандал щодо плагіату семплів у пісні LALALA.

Нагадаємо, що музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Стало відомо, що Alyona Alyona потрапила у скандал через пісню на "Євробачення".

Андрій Данилко
Джамала
українські зірки
пісня
конкурс
Сергій Танчинець
Євробачення-2024

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