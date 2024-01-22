Стали відомі імені журі на Нацвідбор Євробачення-2024
Українці віддали свої голоси за трьох артистів, які стануть суддями на Нацвідбору Євробачення-2024. Ними стали — Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець.
Про це повідомили в "Дії".
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У додатку "Дія" свій голос за одного з кандидатів на посаду журі Нацвідбору Євробачення-2024 віддали понад 720 тисяч українців.
У трійку лідерів вийшли:
- Андрій Данилко,
- Джамала,
- Сергій Танчинець.
Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.
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