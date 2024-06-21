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Принцу Вільяму виповнилося 42 роки — Кейт Міддлтон кумедно привітала чоловіка зі святом

21 червня 2024 19:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принцу Вільяму виповнилося 42 роки — Кейт Міддлтон звернулась до чоловіка
Принц Уельський. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кейт Міддлтон привітала принца Уельського із днем народження. Вона поділилася із шанувальниками кумедною світлиною із сімейного архіву.

Привітання було опубліковане на офіційній сторінці королівського подружжя в Instagram.

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Принцеса Уельська поділилася кумедною фотографією, на якій принц Вільям стрибає в повітрі з дітьми. Вони вчотирьох тримаються за руки та кривляються перед камерою. Фотографія була зроблена минулого місяця Кейт у Норфолку, Англія.

"З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо! Кх",  підписала фото принцеса Уельська.

Нагадаємо, стало відомо, хто мотивує короля Чарльза помиритися з принцом Гаррі. А також експерт з мови тіла розповів про стосунки між принцом та принцесою Уельськими.

Великобританія
діти
Кейт Міддлтон
День народження
принц Вільям
королівська родина

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