Принцу Вільяму виповнилося 42 роки — Кейт Міддлтон звернулась до чоловіка

Принцу Вільяму виповнилося 42 роки — Кейт Міддлтон кумедно привітала чоловіка зі святом
Кейт Міддлтон привітала принца Уельського із днем народження. Вона поділилася із шанувальниками кумедною світлиною із сімейного архіву.
Привітання було опубліковане на офіційній сторінці королівського подружжя в Instagram.
Кейт Міддлтон привітала чоловіка із його днем
Принцеса Уельська поділилася кумедною фотографією, на якій принц Вільям стрибає в повітрі з дітьми. Вони вчотирьох тримаються за руки та кривляються перед камерою. Фотографія була зроблена минулого місяця Кейт у Норфолку, Англія.
"З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо! Кх", — підписала фото принцеса Уельська.
Нагадаємо, стало відомо, хто мотивує короля Чарльза помиритися з принцом Гаррі. А також експерт з мови тіла розповів про стосунки між принцом та принцесою Уельськими.
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