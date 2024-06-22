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Бюджетные шорты и футболки — во сколько обходится Кейт Миддлтон одежда ее детей

22 июня 2024 11:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бюджетные шорты и футболки – во сколько обходится Кейт Миддлтон одежда ее детей
Кейт Миддлтон и принц Ваильям с детьми. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принцесса Уэльская часто демонстрирует наряды от демократических брендов, а теперь ее дети следуют ее примеру. Кейт поделилась трогательным снимком по случаю дня рождения своего супруга принца Уильяма. На фото он прыгает в песчаных дюнах вместе с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Журналисты сразу подсчитали, во сколько обошлась летняя одежда троих детей будущих короля и королевы Великобритании.

Принц Луи на фото одет в футболку с короткими рукавами за 9 фунтов стерлингов от Next, которую он сочетал с темно-синими шортами. Его старший брат Джордж выбрал темно-синюю спортивную футболку Nike JD Sports за 15 фунтов стерлингов, а дополнил образ синими шортами чинос. Тем временем принцесса Шарлотта выглядела неотразимо в черно-белом полосатом топе и джинсовых шортах.

 

Бюджетные шорты и футболки - во сколько обходится Кейт Миддлтон одежда ее детей - фото 1
Принц Уильям с детьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

 

На снимке Уильям изображен в розовых шортах и темно-синем джемпере.

Кейт, как известно, регулярно красуется в недорогих брендах. Некоторые из ее любимых: Marks & Spencer, Boden, LK Bennett, Whistles, Zara, Jigsaw, GAP, REISS и Superga.

Напомним, эксперт по языку тела поведал, какие отношения между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. А раньше мы писали, как король Чарльз поздравил сына.

Кейт Миддлтон
принц Джордж
принц Уильям
королевская семья

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