Spotify видалив пісні російських пропагандистів — Поліну Гагаріну та інших вже не почути

Російська співачка Поліна Гагаріна. Фото: Instagram/gagarina_team

Напередодні Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, зокрема, відомі музичні виконавці, які підтримують криваву політику Кремля та диктатора Володимира Путіна. Тепер же їхні композиції видалили зі стримінгового сервісу Spotify.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пісні музичних виконавців-пропагандистів Григорія Лепса, Шамана, Юлії Чичеріної, Олега Газманова, Поліни Гагаріної та гурту "Любэ" видалили зі Spotify. Їхні профілі залишились, але в них не має ані титульної фотографії, ані контенту.

Сторінки Шамана та Григорія Лепса на Spotify. Скриншоти: Spotify

Під обмеження потрапили музиканти, проти яких США та Євросоюз раніше запровадили санкції. В деяких росЗМІ повідомили, що пісні, наприклад, Поліни Гагаріної перейменували. В пошуку видало лише одну композицію, в якій не має ані її імені, ані фото.

Сторінка Поліни Гагаріної на Spotify. Скриншот: Spotify

За інформацією росЗМІ, цього місяця профілі деяких артистів з РФ у Spotify зламали невідомі зловмисники. Під атаку потрапили облікові записи Слави Марлоу, Соди Лав, Янікса, Ліда, 163onmyneck та Джизуса. Замість зображень їх профілів з'явилися картинки з посиланням на Telegram-канали, де хакери продавали доступ до облікових записів музикантів.

Зазначимо, що штаб-квартира Spotify знаходиться в столиці Швеції, місті Стокгольм.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська акторка Тетяна Кравченко хоче зняти новий сезон серіалу "Свати", щоб помирити росіян та українців. Також ми розповідали, що СБУ оголосила про підозру російському актору та музиканту Віталію Гогунському.