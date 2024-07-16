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Благородные хакеры сломали частную переписку сотрудников Disney

16 июля 2024 10:57
Антонина Завадская - Редактор
Хакеры сломали 1,1 терабайта сообщений компании Disney.
Заставка кинокомпании Disney. Фото: Disney
Антонина Завадская - Редактор

Анонимная хакерская группа NullBulge, выступающая против искусства, сломала личную переписку сотрудников компании Disney в корпоративном мессенджере Slack. Таким образом, они протестуют против несправедливости.

Об этом сообщили The Wall Street Journal.

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Хакеры сломали 1,1 терабайта сообщений компании Disney

В украденных данных содержатся сообщения и файлы с 2019 года. Среди них и информация о неопубликованных проектах, кодах, изображениях, учетных данных для входа в корпоративные системы, ссылки на внутренние вебсайты Disney.

Также хакеры получили доступ к разговорам о разработке программного обеспечения, данные по посещаемости и доходах парижского Диснейленда, внутренних документах, оценке кандидатов на работу и даже фотографии собак сотрудников. Сначала их слили на сайт BreachForums, впрочем, со временем удалили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Disney (@disney)

Кроме того, NullBulge обнародовали личность сотрудника Disney (медицинские записи и пароли), который вроде бы помог им получить доступ. Слили его данные якобы в знак мести из-за разрыва отношений с хакерами.

В Disney заявили, что проводят расследование.

Что известно о хакерах NullBulge

Хакеры NullBulge называют себя "группой, которая защищает права художников и обеспечивает справедливое вознаграждение за их работу". Они не одобряют никакой формы продвижения криптовалют или связанных с ними продуктов и услуг, а также выступают против произведений искусства, сгенерированных искусственным интеллектом. Кроме того, не поддерживает какую-либо кражу с Patreons и других платформ

Напомним, бывший муж Анни Тринчер Александр Волошин попал в базу "Миротворец". Также российская Лайма Вайкуле спела на украинском.

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