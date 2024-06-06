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Голубые тени и накладные ногти — известный певец шокировал украинцев смелым образом

6 июня 2024 16:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес сделал яркий макияж и накладные ногти - фото до и после
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Владимир Дантес рассмешил украинцев. Артист кардинально изменил стиль и показался с ярким макияжем и накладными блестящими ногтями.

Соответствующий ролик артист опубликовал на своей странице Instagram.

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Певец Владимир Дантес с макияжем и накладными ногтями

Артист посетил блогера и визажиста Егора Андрюшина. Он известен благодаря своим роликам, на которых он красил известных украинских звезд, в частности Наталью Могилевскую, Машу Полякову и других.

На первых кадрах ролика Дантес показался в обыденном образе. Андрюшин нанес певцу макияж в голубых тонах. Гламурный образ визажист дополнил шубой в тон теней, прической с мокрым эффектом, блестящими украшениями и длинными накладными ногтями. Особый "шарм" макияжу артиста добавляют яркие усы, которые не скрыл, а подчеркнул блогер.

Дантес с макияжем
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Украинцы отреагировали на смелый образ Дантеса

Пользователи соцсетей не обошли стороной артиста и прокомментировали его макияж. Больше всего лайков собрал комментарий известного украинского шоумена и друга Дантеса Алексея Дурнева. Некоторые украинцы считают, что в новом образе певец похож на победительницу Евровидения Кончиту Вурст и лидера Queen Фредди Меркьюри.

"Вова! Я извиняюсь, а где его вторая рука?" , — написал Дурнев.

"В принципе, так не страшно и в тцк идти".

"Кончита Дантес, или Дантесита Вурст".

"Усики-пропуск у трусики".

"Ух ты, на Фредди Меркури похож".

"На Евровидение — гарантированная победа".

Кончита Дантес или Дантесита Вурст — известный певец шокировал украинцев смелым образом - фото 1
Комментарии под публикацией Дантеса. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы ранее писали, что из звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк и певец Владимир Дантес объединились ради помощи бездомным животным. А также артист трогательно поздравил любимую с днем рождения.

блогеры
шоу-бизнес
Владимир Дантес
стиль
украинские звезды
мода
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