Блейк Лайвли ошеломила гламурным образом с Хью Джекманом на страницах Vogue

Актеры Блейк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

Актриса Блэйк Лайвли, которая накануне произвела фурор, повторив культовый образ Бритни Спирс, украсила обложку номера сентябрьского журнала Vogue. Компанию 36-летней актрисе в глянцевой съемке составил коллега и близкий друг Хью Джекман.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Блэйк Лайвли в образе женщины-кошки снялась на крыше

Актеры Блэйк и Хью позировали в объективе легендарного режиссера и фотографа База Лурмана. Актеры примеряли образы в духе "старого Голливуда", вдохновленные персонажами хороров Альфреда Хичкока и образами актрис из фильмов 1960-х — от Брижит Бардо и Вероники Лейк до Грейс Келли.

Актеры Блейк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

Актриса Блейк Лайвли. Фото: vogue

Актриса Блейк Лайвли в первой за четыре года фотосессии. Фото: vogue

Актриса Блейк Лайвли с Хью Джекманом на страницах известного журнала. Фото: vogue

Актер Хью Джекман. Фото: vogue

В съемке Блэйк превратилась в вымышленного персонажа, похитительницу драгоценностей под псевдонимом Кошка, и примерила наряды марок Michael Kors, Balenciaga, LaQuan Smith, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. На одном из кадров актриса держит в руках колье Cartier, украшенное рубинами, принадлежавшее Грейсу Келли и актрисе Элизабет Тейлор. Гью Джекман "сыграл" Л'Омбре — мужчину, сводящего с ума Кошку. Актер позировал в образах Ralph Lauren, Charvet, Tom Ford и Bode.

В интервью изданию звезда "Сплетницы" и супруга Райана Рейнольдса призналась, что не любит сниматься для журналов и чувствует себя некомфортно перед фотоаппаратом, и в том, что за последние годы ее жизнь стала "стать более частной".

"Я очень застенчивый человек, поэтому мне не нравится участвовать в фотосессиях. Потому что когда я снимаюсь, я играю персонажа. И я не чувствую себя комфортно перед камерой. Это одна из причин, почему я не хочу сниматься в журналах. Это, кажется, моя первая обложка за четыре года", — рассказала актриса.

Гью Джекман рассказал Vogue о дружбе с Блэйк Лайвли и Райаном Рейнольдсом, с которыми он проводит много времени после развода с Деборрой-Ли Фернесс.

Блэйк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

Блэйк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

Блэйк Лайвли и Хью Джекман в фотосессии в стиле "старый Голливуд". Фото: vogue

"Они мегазвезды. Это мегазвезды старой школы. Я провел с ними много часов — в пижаме, просто находясь в их доме с их девятью сотнями детей и собак. И это так невероятно. Она говорит, что стесняется, и я верю в это. Я думаю, в ней есть застенчивость. это прекрасно", — убеждает актер.

Напомним, Рианна позировала в соблазнительной фотосессии в "тигром". А раньше мы писали, что Джастин Бибер показал супругу на последних сроках беременности.