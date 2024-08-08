Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Блейк Лайвли ошеломила гламурным образом с Хью Джекманом на страницах Vogue arrow

Блейк Лайвли ошеломила гламурным образом с Хью Джекманом на страницах Vogue

8 августа 2024 11:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Блейк Лайвли ошеломила гламурным образом с Хью Джекманом на страницах Vogue
Актеры Блейк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Блэйк Лайвли, которая накануне произвела фурор, повторив культовый образ Бритни Спирс, украсила обложку номера сентябрьского журнала Vogue. Компанию 36-летней актрисе в глянцевой съемке составил коллега и близкий друг Хью Джекман.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Блэйк Лайвли в образе женщины-кошки снялась на крыше

Актеры Блэйк и Хью позировали в объективе легендарного режиссера и фотографа База Лурмана. Актеры примеряли образы в духе "старого Голливуда", вдохновленные персонажами хороров Альфреда Хичкока и образами актрис из фильмов 1960-х — от Брижит Бардо и Вероники Лейк до Грейс Келли.

 

Актеры Блейк Лайвли и Гью Джекман
Актеры Блейк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блейк Лайвли. Фото: vogue

 

Актриса Блейк Лайвли в первой за четыре года фотосессии
Актриса Блейк Лайвли в первой за четыре года фотосессии. Фото: vogue

 

Актриса Блейк Лайвли с Хью Джекманом на страницах известного журнала
Актриса Блейк Лайвли с Хью Джекманом на страницах известного журнала. Фото: vogue

 

Актер Хью Джекман. Фото: vogue
Актер Хью Джекман. Фото: vogue

 

В съемке Блэйк превратилась в вымышленного персонажа, похитительницу драгоценностей под псевдонимом Кошка, и примерила наряды марок Michael Kors, Balenciaga, LaQuan Smith, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. На одном из кадров актриса держит в руках колье Cartier, украшенное рубинами, принадлежавшее Грейсу Келли и актрисе Элизабет Тейлор. Гью Джекман "сыграл" Л'Омбре — мужчину, сводящего с ума Кошку. Актер позировал в образах Ralph Lauren, Charvet, Tom Ford и Bode.

В интервью изданию звезда "Сплетницы" и супруга Райана Рейнольдса призналась, что не любит сниматься для журналов и чувствует себя некомфортно перед фотоаппаратом, и в том, что за последние годы ее жизнь стала "стать более частной".

"Я очень застенчивый человек, поэтому мне не нравится участвовать в фотосессиях. Потому что когда я снимаюсь, я играю персонажа. И я не чувствую себя комфортно перед камерой. Это одна из причин, почему я не хочу сниматься в журналах. Это, кажется, моя первая обложка за четыре года", — рассказала актриса.

Гью Джекман рассказал Vogue о дружбе с Блэйк Лайвли и Райаном Рейнольдсом, с которыми он проводит много времени после развода с Деборрой-Ли Фернесс.

 

Блэйк Лайвли и Хью Джекман
Блэйк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

 

Блэйк Лайвли и Хью Джекман
Блэйк Лайвли и Хью Джекман. Фото: vogue

 

Блэйк Лайвли и Хью Джекман в фотосессии в стиле "старый Голливуд"
Блэйк Лайвли и Хью Джекман в фотосессии в стиле "старый Голливуд". Фото: vogue

 

"Они мегазвезды. Это мегазвезды старой школы. Я провел с ними много часов — в пижаме, просто находясь в их доме с их девятью сотнями детей и собак. И это так невероятно. Она говорит, что стесняется, и я верю в это. Я думаю, в ней есть застенчивость. это прекрасно", — убеждает актер.

Напомним, Рианна позировала в соблазнительной фотосессии в "тигром". А раньше мы писали, что Джастин Бибер показал супругу на последних сроках беременности.

Хью Джекман зарубежные звезды звезды Блейк Лайвли

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

10:04 Минобороны Южной Кореи выступило против создания собственного ядерного оружия

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

10:04 Минобороны Южной Кореи выступило против создания собственного ядерного оружия

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер