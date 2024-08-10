Блейк Лайвлі у сукні принцеси приголомшила виходом на червоній доріжці

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі сяяла на прем'єрному показі фільму "Це закінчиться на нас" у Копенгагені. 36-річна американська актриса знялася у фільмі, заснованому на романі Колін Гувер 2016 року.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Блейк Лайвлі вигуляла сукню від відомого бренду

Зірка одягла сукню від кутюр, у стилі її героїні Лілі Блум, яка є власницею квіткового магазину у фільмі. Акторка "Пліткарки" привернула увагу в розкішній, золото-фіолетовій сукні в підлогу від Versace. Блейк виглядала по-королівськи у вражаючій сукні з вишивкою та інкрустованим кристалами корсетним ліфом.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі у гламурному образі. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі у сукні від культового брену. Фото: Reuters

Минулого місяця Блейк дала інтерв’ю зі своїми колегами: Брендоном, Алексом Нойштадтером та Ізабелою Феррер, але актор Джастін Балдіні у ньому не брав участі.

Користувачі соціальних мереж також помітили, що Блейк і письменниця Коллін перестали слідкувати за Джастіном в соціалній мережі. Тепер інсайдери розкрили правду про напругу. Зі їхніми словами, Блейк і Джастін посварилися через його "зневажливе" ставлення. Фільм, заснований на однойменному романі Коллін Гувер, розповідає про Лілі Блум Блейк, квіткового дизайнера, яка закохується в нейрохірурга Райла Кінкейда, якого грає Джастін, але незабаром після того, як вони починають зустрічатися, романтика стає токсичною.

Інсайдер стверджував, що Джастін зосереджувався лише на тому, "що він вважав образливою чоловічою точкою зору", і мав дуже "шовіністичний" підхід до теми.

"Джастін майже став персонажем у тому сенсі, що деякі жінки на знімальному майданчику вважали, що він був на межі образливого ставлення до них, і що він був непрофесійним", — сказали вони.

Інсайдер стверджував, що актор, який також був режисером і продюсером, "не визнав" роботу Блейк і Колін як колег-продюсерів і сценаристів за фільмом.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі вийшла у сукні Брітні Спірс. А раніше ми писали, що зірка "Корони" прийшла на червону доріжку у боді.