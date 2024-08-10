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Блэйк Лайвли в платье принцессы ошеломила выходом на красной дорожке

10 августа 2024 10:55
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Блэйк Лайвли в платье принцессы ошеломила выходом на красной дорожке.
Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Блэйк Лайвли сияла на премьерном показе фильма "Это закончится на нас" в Копенгагене. 36-летняя американская актриса снялась в фильме, основанном на романе Колин Гувер 2016 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда надела платье от кутюр в стиле ее героини Лили Блум, которая является владелицей цветочного магазина в фильме. Актриса "Сплетницы" привлекла внимание в роскошном, золото-фиолетовом платье в пол от Versace. Блейк выглядела по-королевски в впечатляющем платье с вышивкой и инкрустированным кристаллами корсетным лифом.

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

 

Актриса Блейк Лайвли в гламурном образе. Фото: Reuters
Актриса Блейк Лайвли в гламурном образе. Фото: Reuters

 

Актриса Блейк Лайвли в платье от культового брена
Актриса Блэйк Лайвли в платье от культового брена. Фото: Reuters

 

В прошлом месяце Блейк дала интервью со своими коллегами: Брендоном, Алексом Нойштадтером и Изабеллой Феррер, но актер Джастин Балдини в нем не участвовал.

Пользователи социальных сетей также заметили, что Блэйк и писательница Коллин перестали следить за Джастином в социальной сети. Теперь инсайдеры раскрыли правду о напряжении. По их словам, Блейк и Джастин поссорились из-за его "пренебрежительного" отношения. Фильм, выходящий на экраны сегодня и основанный на одноименном романе Коллин Гувер, рассказывает о Лили Блум Блейк, цветочном дизайнере, влюбляющемся в нейрохирурга Райла Кинкейда, которого играет Джастин, но вскоре после того, как они начинают встречаться, романтика становится токсичной.

Инсайдер утверждал, что Джастин сосредотачивался лишь на том, что он считал оскорбительной мужской точкой зрения, и имел очень шовинистический подход к теме.

"Джастин почти стал персонажем в том смысле, что некоторые женщины на съемочной площадке считали, что он был на грани оскорбительного отношения к ним и что он был непрофессиональным", — сказали они.

Инсайдер утверждал, что актер, также режиссер и продюсер, "не признал" работу Блэйк и Колин как коллег-продюсеров и сценаристов по фильму.

Напомним, Блейк Лайвли вышла в платье Бритни Спирс. А раньше мы писали, что звезда "Короны" пришла на красную дорожку в боди.

зарубежные звезды звезды Блейк Лайвли Премьера

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