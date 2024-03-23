Блейк Лайвлі вибачилась перед Кейт Міддлтон за жарти про фотошоп

Американська акторка Блейк Лайвлі. Фото: Instagram/blakelively

Після того як Кейт Міддлтон зробила заяву про те, що вона бореться з онкологією, чимало знаменитостей почали вибачатися за свої жарти та сарказм. Соромно за свої слова стало американській акторці Блейк Лайвлі.

Відповідна публікація з’явилась в сторіз її Instagram.

Читайте також:

Блейк Лайвлі вибачилась перед Кейт Міддлтон

Після планової операції на черевній порожнині, яку принцесі зробили в січні, вона перестала з’являтися на публіці та робити заяви. В мережі одразу з’явились чимало версій з цього приводу: від пластичної операції до конспірології про смерть.

Але апогеєм стала публікація фото на День матері. Кейт позувала з трьома дітьми, але знімок був оброблений в фотошопі. Через це мережа вибухнула мемами і навіть публічні люди почали жартувати про пошуки Кейт та висміювати невдалий фотошоп. Серед них була й 36-річна зірка серіалу "Пліткарка". Втім після того, як Кейт Міддлтон розповіла про онкологію, Блейк відчула сором та зробила допис у своїх соцмережах.

"Впевнена, що сьогодні це нікого не хвилює, але я відчуваю, що маю це визнати. Я опублікувала безглуздий пост типу "Photoshop не працює". Мені дуже шкода. Завжди надсилаю любов і побажання добра всім", — написала вона.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Instagram/blakelively

Водночас американська світська левиця Кім Кардаш’ян поки що не поспішає публічно вибачатися про свій жарт. На тлі спекуляцій з приводу місцеперебування принцеси Уельської вона опублікувала на своїй сторінці Instagram кілька знімків біля автівки, які підписала: "Йду шукати Кейт". Видаляти їх не стала після оголошення діагнозу Кейт.

Скриншот: Instagram/kimkardashian

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям дізнався про онкологію Кейт Міддлтон перед похороном улюбленого родича. Також ми розповідали, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на звістку про лікування принцеси Уельської.