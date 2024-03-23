Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп arrow

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп

23 марта 2024 21:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп
Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После того как Кейт Миддлтон сделала заявление о том, что она борется с онкологией, многие знаменитости стали извиняться за свои шутки и сарказм. Стыдно за свои слова стало американской актрисе Блэйк Лайвли.

Соответствующая публикация появилась в сториз ее Instagram.

Читайте также:

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон

После плановой операции на брюшной полости, которую принцессе сделали в январе, она перестала появляться на публике и делать заявления. В сети сразу появилось немало версий по этому поводу: от пластической операции до конспирологии о смерти.

Но апогеем стала публикация фото в День матери. Кейт позировала с тремя детьми, но снимок был обработан в фотошопе. Поэтому сеть взорвалась мемами и даже публичные люди начали шутить о поисках Кейт и высмеивать неудачный фотошоп. Среди них была и 36-летняя звезда сериала "Сплетница". Впрочем, после того, как Кейт Миддлтон рассказала об онкологии, Блейк почувствовала стыд и написала пост в своих соцсетях.

"Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я опубликовала бессмысленный пост типа "Photoshop не работает". Мне очень жаль. Всегда шлю любовь и пожелания добра всем", — написала она.

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп - фото 1
Актриса Блейк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively

В то же время американская светская львица Ким Кардашьян пока не спешит публично извиняться о своей шутке. На фоне спекуляций по поводу местонахождение принцессы Уэльской она опубликовала на своей странице Instagram несколько снимков возле автомобиля, которые подписали: "Иду искать Кейт". Удалять их не стала после оглашения диагноза Кейт.

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп - фото 2
Скриншот: Instagram/kimkardashian

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон
соцсети
зарубежные звезды
Блейк Лайвли

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе