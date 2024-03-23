Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп

Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively

После того как Кейт Миддлтон сделала заявление о том, что она борется с онкологией, многие знаменитости стали извиняться за свои шутки и сарказм. Стыдно за свои слова стало американской актрисе Блэйк Лайвли.

Соответствующая публикация появилась в сториз ее Instagram.

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После плановой операции на брюшной полости, которую принцессе сделали в январе, она перестала появляться на публике и делать заявления. В сети сразу появилось немало версий по этому поводу: от пластической операции до конспирологии о смерти.

Но апогеем стала публикация фото в День матери. Кейт позировала с тремя детьми, но снимок был обработан в фотошопе. Поэтому сеть взорвалась мемами и даже публичные люди начали шутить о поисках Кейт и высмеивать неудачный фотошоп. Среди них была и 36-летняя звезда сериала "Сплетница". Впрочем, после того, как Кейт Миддлтон рассказала об онкологии, Блейк почувствовала стыд и написала пост в своих соцсетях.

"Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я опубликовала бессмысленный пост типа "Photoshop не работает". Мне очень жаль. Всегда шлю любовь и пожелания добра всем", — написала она.

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively

В то же время американская светская львица Ким Кардашьян пока не спешит публично извиняться о своей шутке. На фоне спекуляций по поводу местонахождение принцессы Уэльской она опубликовала на своей странице Instagram несколько снимков возле автомобиля, которые подписали: "Иду искать Кейт". Удалять их не стала после оглашения диагноза Кейт.

Скриншот: Instagram/kimkardashian

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.