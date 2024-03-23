Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутки про фотошоп
После того как Кейт Миддлтон сделала заявление о том, что она борется с онкологией, многие знаменитости стали извиняться за свои шутки и сарказм. Стыдно за свои слова стало американской актрисе Блэйк Лайвли.
Соответствующая публикация появилась в сториз ее Instagram.
Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон
После плановой операции на брюшной полости, которую принцессе сделали в январе, она перестала появляться на публике и делать заявления. В сети сразу появилось немало версий по этому поводу: от пластической операции до конспирологии о смерти.
Но апогеем стала публикация фото в День матери. Кейт позировала с тремя детьми, но снимок был обработан в фотошопе. Поэтому сеть взорвалась мемами и даже публичные люди начали шутить о поисках Кейт и высмеивать неудачный фотошоп. Среди них была и 36-летняя звезда сериала "Сплетница". Впрочем, после того, как Кейт Миддлтон рассказала об онкологии, Блейк почувствовала стыд и написала пост в своих соцсетях.
"Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я опубликовала бессмысленный пост типа "Photoshop не работает". Мне очень жаль. Всегда шлю любовь и пожелания добра всем", — написала она.
В то же время американская светская львица Ким Кардашьян пока не спешит публично извиняться о своей шутке. На фоне спекуляций по поводу местонахождение принцессы Уэльской она опубликовала на своей странице Instagram несколько снимков возле автомобиля, которые подписали: "Иду искать Кейт". Удалять их не стала после оглашения диагноза Кейт.
Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.
Читайте Новини.LIVE!