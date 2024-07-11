Брітні Спірс розірвала стосунки — в чому причина

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britfaney/

Поп-зірка Брітні Спірс нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом. За версією інсайдерів, співачка зрозуміла його справжні наміри стосунків.

Про це йдеться у виданні Page Six.

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За інсайдерською інформацією, принцеса поп-музики кинула Пола Соліса близько трьох тижнів тому, адже зрозуміла, що він використовує її для досягнення своїх корисливих цілей.

Повідомляється, що Спірс наказала своїм охоронцям викреслити Соліса зі списків мешканців її котеджного містечка в Thousand Oaks у штаті Каліфорнія.

Колишній бойфренд Брітні Спірс Пол Соліс. Фото: Coleman-Rayner

Джерела зазначають, що зірка нарешті побачила справжнє обличчя свого бойфренда. Після розриву із Солісом, до співачки у будинок переїхав її брат Брайан, який підтримував її після її розлучення з Семом Асгарі.

Співачка Брітні Спірс із братом Брайаном. Фото: FilmMagic

Співачка закрутила роман із Солісом невдовзі після того, як у серпні 2023 року її чоловік подав заяву про розірвання їхнього шлюбу.

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