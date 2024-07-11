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Стало відомо, чому Брітні Спірс розійшлася із своїм бойфрендом

11 липня 2024 18:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Брітні Спірс розірвала стосунки — в чому причина
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britfaney/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Поп-зірка Брітні Спірс нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом. За версією інсайдерів, співачка зрозуміла його справжні наміри стосунків.

Про це йдеться у виданні Page Six.

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За інсайдерською інформацією, принцеса поп-музики кинула Пола Соліса близько трьох тижнів тому, адже зрозуміла, що він використовує її для досягнення своїх корисливих цілей.

Повідомляється, що Спірс наказала своїм охоронцям викреслити Соліса зі списків мешканців її котеджного містечка в Thousand Oaks у штаті Каліфорнія.

Брітні Спірс розіййшлася із бойфрендом
Колишній бойфренд Брітні Спірс Пол Соліс. Фото: Coleman-Rayner

Джерела зазначають, що зірка нарешті побачила справжнє обличчя свого бойфренда. Після розриву із Солісом, до співачки у будинок переїхав її брат Брайан, який підтримував її після її розлучення з Семом Асгарі.

Брітні Спірс розірвала стосунки
Співачка Брітні Спірс із братом Брайаном. Фото: FilmMagic

Співачка закрутила роман із Солісом невдовзі після того, як у серпні 2023 року її чоловік подав заяву про розірвання їхнього шлюбу.

Нагадаємо, стали відомі подробиці арешту Джастіна Тімберлейка. А раніше ми писали, скільки Брітні Спірс може заробляти за відео для дорослих.

Брітні Спірс гроші відносини закордонні зірки майно

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