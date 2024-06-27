Співачка Брітні Спірс може помиритися із дорослими синами — деталі

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: WIREIMAGE

Сини Брітні Спірс готові налагодити стосунки з поп-зіркою. Їх спілкування покращилося після телефонного дзвінка на День матері.

Про це пише Page Six.

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Стосунки Брітні Спірс із синами

Адвокат колишнього чоловіка співачки Кевіна Федерлайна Марк Вінсент Каплан пояснив, що порозумітися Спірс із її вже дорослими синами буде не так просто.

"Очевидно, що примирення/возз'єднання є дещо складним процесом, який може зайняти деякий час", — зазначив юрист.

Співачка поспілкувалася із 18-річним Шоном Престоном і 17-річним Джейденом телефоном на День матері, 13 травня. За словами адвоката, цей "дзвінок був добрим знаком і кроком у правильному напрямку".

Cпівачка Брітні Спірс із синами Шоном та Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Правник спростував чутки про те, що Спірс літала на Гаваї та зустрічалася зі своїми дітьми.

У співачки непрості стосунки із синами, які протягом багатьох років здебільшого проживають з батьком.

Cпівачка Брітні Спірс із синами Шоном та Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Із серпня 2023 року вони переїхали на Гаваї з колишнім чоловіком зірки Федерлайном і його дружиною Вікторією Принс, а також двома дітьми — 10-річною Пейтон і 12-річною Джордан.

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