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Сини Брітні Спірс готові помиритися із поп-дівою

27 червня 2024 10:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Брітні Спірс може помиритися із дорослими синами — деталі
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: WIREIMAGE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сини Брітні Спірс готові налагодити стосунки з поп-зіркою. Їх спілкування покращилося після телефонного дзвінка на День матері.

Про це пише Page Six.

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Стосунки Брітні Спірс із синами

Адвокат колишнього чоловіка співачки Кевіна Федерлайна Марк Вінсент Каплан пояснив, що порозумітися Спірс із її вже дорослими синами буде не так просто.

"Очевидно, що примирення/возз'єднання є дещо складним процесом, який може зайняти деякий час", — зазначив юрист.

Співачка поспілкувалася із 18-річним Шоном Престоном і 17-річним Джейденом телефоном на День матері, 13 травня. За словами  адвоката, цей "дзвінок був добрим знаком і кроком у правильному напрямку".

Сини Брітні Спірс готові помиритися із поп-дівою - фото 1
Cпівачка Брітні Спірс із синами Шоном та Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Правник спростував чутки про те, що Спірс літала на Гаваї та зустрічалася зі своїми дітьми.

У співачки непрості стосунки із синами, які протягом багатьох років здебільшого проживають з батьком.

Сини Брітні Спірс готові помиритися із поп-дівою - фото 2
Cпівачка Брітні Спірс із синами Шоном та Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Із серпня 2023 року вони  переїхали на Гаваї з колишнім чоловіком зірки Федерлайном і його дружиною Вікторією Принс, а також двома дітьми — 10-річною Пейтон і 12-річною Джордан.

Нагадаємо, стали відомі подробиці арешту Джастіна Тімберлейка. А раніше ми писали, скільки Брітні Спірс може заробляти за відео для дорослих.

діти
родина
Брітні Спірс
закордонні зірки
історія взаємин

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