Співачка Брітні Спірс може помиритися із дорослими синами — деталі

Сини Брітні Спірс готові помиритися із поп-дівою
Сини Брітні Спірс готові налагодити стосунки з поп-зіркою. Їх спілкування покращилося після телефонного дзвінка на День матері.
Про це пише Page Six.
Стосунки Брітні Спірс із синами
Адвокат колишнього чоловіка співачки Кевіна Федерлайна Марк Вінсент Каплан пояснив, що порозумітися Спірс із її вже дорослими синами буде не так просто.
"Очевидно, що примирення/возз'єднання є дещо складним процесом, який може зайняти деякий час", — зазначив юрист.
Співачка поспілкувалася із 18-річним Шоном Престоном і 17-річним Джейденом телефоном на День матері, 13 травня. За словами адвоката, цей "дзвінок був добрим знаком і кроком у правильному напрямку".
Правник спростував чутки про те, що Спірс літала на Гаваї та зустрічалася зі своїми дітьми.
У співачки непрості стосунки із синами, які протягом багатьох років здебільшого проживають з батьком.
Із серпня 2023 року вони переїхали на Гаваї з колишнім чоловіком зірки Федерлайном і його дружиною Вікторією Принс, а також двома дітьми — 10-річною Пейтон і 12-річною Джордан.
Нагадаємо, стали відомі подробиці арешту Джастіна Тімберлейка. А раніше ми писали, скільки Брітні Спірс може заробляти за відео для дорослих.
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