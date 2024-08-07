Блейк Лайвли поразила выходом в платье, которое выиграла Бритни Спирс 22 лет назад

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

Блэйк Лайвли вышла в свет в знаменитом платье Versace Butterfly dress, которое надевала Бритни Спирс 22 года назад. 36-летняя актриса появилась на премьере своего нового фильма "Все закончится на нас" в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Сплетницы" отметила, что для нее стало честью выйти на красную дорожку в платье, в котором Спирс появилась на показе Versace в Милане в октябре 2002 года. Звезда Дедпула Райан Рейнольдс поддержал супругу и позировал рядом с ней в костюме оливкового оттенка.

Актриса Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Reuters

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

Актриса Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Reuters

Блэйк также выложила снимок Бритни в этом платье в своем инстаграме и назвала ее королевой.

"Сегодняшнее настроение: королева, которая заставила нас всех блистать, писать и делиться своими историями. Бритни, у всех нас, миллениалов, есть история о моменте или годах, когда ты заставила нас сиять и внушать благоговение силой, радостью и огромным трудом. Спасибо за твой пример и вклад в то, чтобы женщины рассказывали свои истории. С нетерпением жду твоего байопика и всего, что ждет тебя впереди", — сказала актриса.

Ранее стало известно, что о поп-звезде нулевых снимут биографический фильм, а на роль главной героини, по слухам, рассматриваются Милли Бобби Браун, Сидни Суини и Сабрина Карпентер.

Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.