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Блестящая Ева Лонгория и Кендалл Дженнер без белья — впечатляющие образы на The Academy Museum Gala

4 декабря 2023 10:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Блестящая Ева Лонгория и Кендалл Дженнер без белья – впечатляющие образы на The Academy Museum Gala
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Селена Гомес вместе с другими голливудскими звездами посетила третье ежегодное мероприятие The Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Ярким выходом поразили Дуа Липа, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и многие другие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди лауреатов The Academy Museum Gala были Мерил Стрип, Майкл Б. Джордан, Опра Уинфри и София Коппола. Для особого случая Селена Гомес выбрала черное платье со шлейфом и серебристым металлом, с блестками и декольте с открытыми плечами. Дополнила образ черными перчатками и бриллиантами Tiffany & Co., надев пару сережек, блестящий браслет-манжет и массивное эффектное кольцо.

 

Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters
Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters
Актриса и певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Телеведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters
Телеведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Певица Дуа Липа. Фото: Reuters
Певица Дуа Липа. Фото: Reuters

 

Актокра Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

На The Academy Museum Gala Дуа Липа привлекла внимание в кружевном боде с длинными рукавами под черным платьем с глубоким вырезом. Певица также примерила ожерелье и ослепительное бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co.

Кендалл Дженнер ошеломила красным платьем, под которым не было белья. 48-летняя Ева Лонгория, позируя на красной дорожке, выглядела завораживающей в золотом платье без бретелей.

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

 

Модель Кара Делевинь. Фото: Reuters
Модель Кара Делевинь. Фото: Reuters

 

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters
Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

 

Сын Дэвида Бекхэма Бруклина с женой. Фото: Reuters
Сын Дэвида Бекхэма Бруклин с женой. Фото: Reuters

 

Актера Роберт Дауни-младший с женой. Фото: Reuters
Актер Роберт Дауни-младший с женой. Фото: Reuters

 

Модель Гейли Бибер. Фото: Reuters
Модель Хейли Бибер. Фото: Reuters

 

Актер Джаред Лето. Фото: Reuters
Актер Джаред Лето. Фото: Reuters

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

 

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Натали Портман также надела эфирное прозрачное платье. 42-летняя актриса вышла в кружевном наряде длиной до пола. 49-летний Леонардо Ди Каприо выглядел потрясающе в классическом черном смокинге с идеальным галстуком-бабочкой. 57-летняя Сальма Хайек также была замечена на мероприятии вместе с 51-летним Джаредом Лето.

Опра Уинфри, получившая награду The Pillar Award, выглядела невероятно в ярко-фиолетовом платье, украшенном радужными пайетками. Во время мероприятия ее видели, позируя рядом с Мэрил Стрип, которая была награждена премией Icon Award. Легендарная актриса выглядела элегантно в черном роскошном платье с вышивкой бисером на манжетах. 61-летняя Деми Мур сияла в платье цвета розового золота, украшенном ярким цветочным орнаментом на груди.

Напомним, экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке.

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