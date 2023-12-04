Блестящая Ева Лонгория и Кендалл Дженнер без белья — впечатляющие образы на The Academy Museum Gala
Селена Гомес вместе с другими голливудскими звездами посетила третье ежегодное мероприятие The Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Ярким выходом поразили Дуа Липа, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и многие другие.
Об этом пишет Daily Mail.
Деми Мур и Селена Гомес поразили блеском на красной дорожке
Среди лауреатов The Academy Museum Gala были Мерил Стрип, Майкл Б. Джордан, Опра Уинфри и София Коппола. Для особого случая Селена Гомес выбрала черное платье со шлейфом и серебристым металлом, с блестками и декольте с открытыми плечами. Дополнила образ черными перчатками и бриллиантами Tiffany & Co., надев пару сережек, блестящий браслет-манжет и массивное эффектное кольцо.
На The Academy Museum Gala Дуа Липа привлекла внимание в кружевном боде с длинными рукавами под черным платьем с глубоким вырезом. Певица также примерила ожерелье и ослепительное бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co.
Кендалл Дженнер ошеломила красным платьем, под которым не было белья. 48-летняя Ева Лонгория, позируя на красной дорожке, выглядела завораживающей в золотом платье без бретелей.
Актриса Натали Портман также надела эфирное прозрачное платье. 42-летняя актриса вышла в кружевном наряде длиной до пола. 49-летний Леонардо Ди Каприо выглядел потрясающе в классическом черном смокинге с идеальным галстуком-бабочкой. 57-летняя Сальма Хайек также была замечена на мероприятии вместе с 51-летним Джаредом Лето.
Опра Уинфри, получившая награду The Pillar Award, выглядела невероятно в ярко-фиолетовом платье, украшенном радужными пайетками. Во время мероприятия ее видели, позируя рядом с Мэрил Стрип, которая была награждена премией Icon Award. Легендарная актриса выглядела элегантно в черном роскошном платье с вышивкой бисером на манжетах. 61-летняя Деми Мур сияла в платье цвета розового золота, украшенном ярким цветочным орнаментом на груди.
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