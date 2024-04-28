Даша Квіткова провела тренування за донати — фото

Блогерка Даша Квіткова. Фото: Новини.LIVE

Відома українська блогерка Даша Квіткова завітала на Весняний Кураж у Києві. Зірка провела благодійне тренування за донати на потреби військових.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Протягом 27-28 квітня у столиці благодійний фестиваль "Весняний Кураж". На нього завітало багато відомих українців. Зокрема, журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець пощастило потрапити на благодійне тренування до блогерки Даші Квіткової.

Блогерка Даша Квіткова провела благодійне тренування. Фото: Новини.LIVE

Зірка щодня приділяє увагу спорту, а тому вирішила розділити своє захоплення із жителями столиці. Квіткова провела благодійне тренування, на яке можна було потрапити сплативши донат на потреби військових.

Блогерка Даша Квіткова провела благодійне тренування. Фото: Новини.LIVE

Блогерка Даша Квіткова провела благодійне тренування. Фото: Новини.LIVE

Блогерка Даша Квіткова провела благодійне тренування. Фото: Новини.LIVE

Кураж — це київська культурно-соціальна подія. На захід підготували виступи українських музикантів. На відвідувачів чекає цікаві лекції, маркет українських брендів й вінтажу та інклюзивні активності для дітей та дорослих.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова розповіла про холодні стосунки з колишнім чоловіком. Також дівчина шокувала зізнанням, чому б ніколи не пішла на побачення з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.