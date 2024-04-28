Даша Квіткова провела тренування за донати — фото

Блогерка Даша Квіткова провела благодійне тренування для киян
Відома українська блогерка Даша Квіткова завітала на Весняний Кураж у Києві. Зірка провела благодійне тренування за донати на потреби військових.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Даша Квіткова стала учасницею Весняного Куражу
Протягом 27-28 квітня у столиці благодійний фестиваль "Весняний Кураж". На нього завітало багато відомих українців. Зокрема, журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець пощастило потрапити на благодійне тренування до блогерки Даші Квіткової.
Зірка щодня приділяє увагу спорту, а тому вирішила розділити своє захоплення із жителями столиці. Квіткова провела благодійне тренування, на яке можна було потрапити сплативши донат на потреби військових.
Кураж — це київська культурно-соціальна подія. На захід підготували виступи українських музикантів. На відвідувачів чекає цікаві лекції, маркет українських брендів й вінтажу та інклюзивні активності для дітей та дорослих.
Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова розповіла про холодні стосунки з колишнім чоловіком. Також дівчина шокувала зізнанням, чому б ніколи не пішла на побачення з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.
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