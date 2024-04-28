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Блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку для киевлян

28 апреля 2024 16:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Квиткова провела тренировки по донатам.
Блогер Даша Квиткова. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Даша Квиткова посетила Весенний Кураж в Киеве. Звезда провела благотворительную тренировку за донаты на нужды военных.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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27-28 апреля в столице благотворительный фестиваль "Весенний Кураж". Его посетили многие известные украинцы. В частности, журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось попасть на благотворительную тренировку к блогеру Даше Квитковой.

Цветочная на тренировке
Блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку. Фото: Новини.LIVE

Звезда каждый день уделяет внимание спорту, а потому решила разделить свое увлечение с жителями столицы. Квиткова провела благотворительную тренировку, на которую можно было попасть заплатив донат на нужды военных.

Цветочная на благотворительной тренировке
Блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку. Фото: Новини.LIVE
Цветочная на Весеннем Кураже
Блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку. Фото: Новини.LIVE
Цветочная собирает на нужды военных
Блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку. Фото: Новини.LIVE

Кураж – это киевское культурно-социальное событие. На мероприятие подготовили выступления украинских музыкантов. Посетителей также ждут интересные лекции, маркет украинских брендов и винтажа, и инклюзивные активности для детей и взрослых.

Напомним, блогер Даша Квиткова рассказала о холодных отношениях с бывшим мужем. Также девушка шокировала признанием, почему бы никогда не пошла на свидание с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Киев
спорт
Даша Квиткова
фото
военные
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благодарность
тренировки

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