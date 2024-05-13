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Блогерка Даша Квіткова зізналася, чи колола собі "Оземпік"

13 травня 2024 20:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогерка Даша Квіткова зізналася, чи худла за допомогою Оземпіку
Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка Даша Квіткова зізналася, чи використовувала вона препарат для діабетиків під час схуднення. Зірка після пологів різко скинула більше 30 кілограмів і спровокувала чутки про те, що вона колола собі "Оземпік".

Про це вона розповіла в програмі "Ближче до зірок".

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Як схудла Даша Квіткова

Зараз серед зірок Голлівуду став популярним препарат для діабетиків "Оземпік". Його діюча речовина сприяє зниженню цукру в крові та апетиту, впливає на центри голоду в головному мозку. Завдяки препарату також подовжується  відчуття ситості.

Поки вчені досліджують побічні дії від препарату, багато знаменитостей худнуть без дієт та тренувань.

Блогерка Даша Квіткова під час вагітності набрала більше 30 кілограмів і після пологів їй швидко вдалося позбавитися зайвої ваги. Сама зірка спростовує усі чутки та заявляє про те, що досягла фігури мрії завдяки спорту та правильному харчуванню.

Квіткова до схуднення
Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Вона стверджує, що лікарський засіб відбирав би в неї всі сили і вона б не змогла активно займатися у тренажерному залі.

"Якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, бо в мене б сил не було робити ті вправи, які я роблю. Єдине, за що я дякую своєму схудненню і те, як я привела себе до ладу, це подякувати можна лише харчуванню і спортзалу", — спростувала чутки Квіткова.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова розповіла про холодні стосунки з колишнім чоловіком. Також дівчина провела благодійне тренування для киян.

спорт
дієта
блогери
Даша Квіткова
українські зірки
зайва вага
схуднення

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